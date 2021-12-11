　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

電動機車行駛中爆炸！8歲女童「全身95%燒傷」ICU苦撐5個月離世

▲▼杭州電瓶車爆燃。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州7月18日發生一起電動車爆燃事故，兩輛電動車路過玉皇山路時，其中一輛突然爆炸起火造成3人受傷。家屬稱，兩輛電動車上共騎載了一家3口，爆炸電動車騎載的是父女，後面單獨騎一輛車的是妻子，當時他們到圖書館去買書，受傷的女孩被醫院下了3次病危通知書，苦捱了5個月，還是不幸於12月11日早上去世，年僅8歲。

據杭州公安消息，7月18日11點多，魏順利一家三口正沿著玉皇山路騎行。兩輛電瓶車，魏順利帶著女兒在前面，媽媽跟在後面。突然，爸爸帶著女兒的電瓶車發出巨響，並躥出火苗。兩人瞬間被大火包圍、燒傷。當時，附近的療養院保全、路人、過路的車主紛紛趕來救助。

▲▼杭州電瓶車爆燃。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲孩子病亡。（圖／翻攝自錢江晚報）

事故發生後，被燒傷的父女救治情況牽動人心。7月19日中午，親屬表示，他們已成功在某網路平台籌集到200萬元（人民幣，下同）善款。

7月19日，浙江大學醫學院附屬第二醫院和浙江大學醫學院附屬兒童醫院透露，魏順利全身95%燒傷，還存在爆震傷、顱腦損傷，沒有脫離生命危險。8歲女孩魏佳琪Ⅲ度燒傷面積達95%，病情極其危重。據杭州市消防救援支隊初步調查，事故原因與電動車鋰電池故障有關。

9月24日，父親已從浙大二院出院，去浙江省康復醫院接受康復治療，而魏佳琪還在浙江省兒保醫院接受治療。親屬當時表示，女孩現在還未完全脫離危險，呈半昏迷狀態，「後期治療、康復的費用還是一個問題。」

為了挽救孩子，醫務人員盡了全力，社會各界送來了無數關懷。12月11日早上，魏佳琪的叔叔證實，今早6點多，女孩去世。參與救治的醫院也證實了這一消息。叔叔表示，事發後孩子一直在重症監護室治療，突然病情嚴重，原打算下周植皮，目前家屬正商量料理後事。

▼車被燒成骨架。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲▼杭州電瓶車爆燃。（圖／翻攝自錢江晚報）

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
快訊／奧運銀牌涉貪汙罪　下場慘了
本土大專生新增1確診　45天首見
五月天阿信客串《華燈》？　網驚「你出現就看爆」釣出林心如
少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」！　神秘力量猛扯頭髮
知名快遞搞丟萬元戒指！　竟瞎扯「被風吹走」
快訊／25歲男自摔噴飛！　卡進消波塊
邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！　全敗在1關鍵
《當男人》被虧紀錄片！網盤點「4對CP」超甜：婚紗都拍了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜「撲倒捅頸」數刀　已被執行死刑

9歲小弟和同學吵架　-6℃天氣離家出走「2日後慘變浮屍」

海峽論壇登場　朱立倫錄影致詞：繼續推動兩岸和平發展

尼國斷交！陸再批台獨勢力 汪洋：玩火者必自焚、自食惡果

電動機車行駛中爆炸！8歲女童「全身95%燒傷」ICU苦撐5個月離世

大陸核酸檢測再降價！　單人單檢170元「不到台灣定價的5%」

陸：美「民主峰會」用意識形態划線　中國的民主是「人民民主」

女童上廁所卡進馬桶！　全程滑手機「連人帶板」被抱起超淡定

大陸今日本土51+14！　浙江確診者攀升佔48進入「戰鬥狀態」

汪洋：千位台灣民眾參加海峽論壇　不是人為力量想擋就擋得了

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

女法官拒走後門遇刺身亡！閨蜜「撲倒捅頸」數刀　已被執行死刑

9歲小弟和同學吵架　-6℃天氣離家出走「2日後慘變浮屍」

海峽論壇登場　朱立倫錄影致詞：繼續推動兩岸和平發展

尼國斷交！陸再批台獨勢力 汪洋：玩火者必自焚、自食惡果

電動機車行駛中爆炸！8歲女童「全身95%燒傷」ICU苦撐5個月離世

大陸核酸檢測再降價！　單人單檢170元「不到台灣定價的5%」

陸：美「民主峰會」用意識形態划線　中國的民主是「人民民主」

女童上廁所卡進馬桶！　全程滑手機「連人帶板」被抱起超淡定

大陸今日本土51+14！　浙江確診者攀升佔48進入「戰鬥狀態」

汪洋：千位台灣民眾參加海峽論壇　不是人為力量想擋就擋得了

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

女兒玩水溺死　酒店怒告爸爸求償

他車內烤肉　肉串沒吃完就昏迷了

恆大董事局主席近2.8億股遭強制出售

結婚10年狂偷吃　離婚回來搶房產

不談時政！兩岸台青搭建溝通橋樑

女護士跨界任派出所所長 收賄被查傳與原長官有「特殊關係」

李子柒消失「張同學」橫空出世 穿五指襪直播...網讚：這才是生活

海論今開幕　朱立倫、汪洋致詞引關注

女童上廁所卡進馬桶　全程滑手機

電動機車行駛中爆炸！8歲女童燒成火球苦撐5個月離世

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

大陸本土51+14　浙江佔48迅速進入「戰鬥狀態」

陸核酸檢測降至170元　不到台灣5%

海峽論壇登場　汪洋：不是人為力量想擋就擋得了

更多熱門

相關新聞

特斯拉中控螢幕可以邊開邊打Game

特斯拉中控螢幕可以邊開邊打Game

特斯拉Autopilot自動駕駛輔助系統常因駕駛未注意車況而發生意外，不過現在可能又多一項分心的事情了。在今年夏天推出軟體更新後，北美特斯拉（Tesla）電動車可讓副駕乘客利用中控螢幕打電動，並且還是在車輛行駛的情況下。

純電Mini Cooper掀背車登台

純電Mini Cooper掀背車登台

高鐵也追不上的「電動摩托車」！

高鐵也追不上的「電動摩托車」！

TOYOTA最新電動神車現身台灣！

TOYOTA最新電動神車現身台灣！

鴻海宣布將開發車用晶片！

鴻海宣布將開發車用晶片！

關鍵字：

杭州電動車爆燃父女

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面