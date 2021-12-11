電動機車行駛中爆炸！8歲女童「全身95%燒傷」ICU苦撐5個月離世

▲事發監視器畫面。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州7月18日發生一起電動車爆燃事故，兩輛電動車路過玉皇山路時，其中一輛突然爆炸起火造成3人受傷。家屬稱，兩輛電動車上共騎載了一家3口，爆炸電動車騎載的是父女，後面單獨騎一輛車的是妻子，當時他們到圖書館去買書，受傷的女孩被醫院下了3次病危通知書，苦捱了5個月，還是不幸於12月11日早上去世，年僅8歲。

據杭州公安消息，7月18日11點多，魏順利一家三口正沿著玉皇山路騎行。兩輛電瓶車，魏順利帶著女兒在前面，媽媽跟在後面。突然，爸爸帶著女兒的電瓶車發出巨響，並躥出火苗。兩人瞬間被大火包圍、燒傷。當時，附近的療養院保全、路人、過路的車主紛紛趕來救助。

▲孩子病亡。（圖／翻攝自錢江晚報）

事故發生後，被燒傷的父女救治情況牽動人心。7月19日中午，親屬表示，他們已成功在某網路平台籌集到200萬元（人民幣，下同）善款。

7月19日，浙江大學醫學院附屬第二醫院和浙江大學醫學院附屬兒童醫院透露，魏順利全身95%燒傷，還存在爆震傷、顱腦損傷，沒有脫離生命危險。8歲女孩魏佳琪Ⅲ度燒傷面積達95%，病情極其危重。據杭州市消防救援支隊初步調查，事故原因與電動車鋰電池故障有關。

9月24日，父親已從浙大二院出院，去浙江省康復醫院接受康復治療，而魏佳琪還在浙江省兒保醫院接受治療。親屬當時表示，女孩現在還未完全脫離危險，呈半昏迷狀態，「後期治療、康復的費用還是一個問題。」

為了挽救孩子，醫務人員盡了全力，社會各界送來了無數關懷。12月11日早上，魏佳琪的叔叔證實，今早6點多，女孩去世。參與救治的醫院也證實了這一消息。叔叔表示，事發後孩子一直在重症監護室治療，突然病情嚴重，原打算下周植皮，目前家屬正商量料理後事。

▼車被燒成骨架。（圖／翻攝自錢江晚報）