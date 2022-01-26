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春節前防火防疫宣導不放鬆　南消二大隊動員擴大宣導

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區公所柳世雄區長、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆，聯合掛設紅布條宣導標語。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區公所柳世雄區長、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆，聯合掛設紅布條宣導標語。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

焚燒雜草引發嚴重空氣污染，若緊鄰民宅更引發民怨，台南市消防局正式公告廢止「台南市田野引火燃燒管理辦法」，近期麻豆消防分隊屢有發現民眾違法任意燃燒堆放柚枝或廢棄物，現場均未發現行為人，惡意行為造成空汙引發附近民眾民怨。

台南市消防二大隊麻豆消防分隊，日前協調麻豆區公所於麻豆區10處重要路口或地標（阿蘭碗粿圓環、麻豆市場、麻豆郵局、麻豆監理站、真理大學、總爺藝文中心、大山國小、麻善大橋、安業國小、麻豆代天府）製作宣導紅布條。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區公所柳世雄區長、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆，聯合掛設紅布條宣導標語。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日上午時段由台南市消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區公所柳世雄區長、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆，聯合至麻豆阿蘭碗粿圓環掛設紅布條宣導標語<全面禁止燃燒雜草及廢棄物，釀災或空污，最重公共危險罪論處及最高十萬元罰鍰>，藉由明顯易見公告方式提醒民眾勿任意有燃燒行為。

消防二大隊丁春能大隊長表示，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處新台幣3千元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

▲台南市消防局第二大隊丁春能大隊長及麻豆區公所柳世雄區長、麻豆派出所、麻豆清潔隊及麻豆阿蘭碗粿郭忠山老闆，聯合掛設紅布條宣導標語。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆區公所柳世雄區長表示，春節期間即將到來，國內發生新變異株Omicron本土感染事件，呼籲防疫工作人人有責，請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。

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