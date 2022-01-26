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摩斯X馬來貘福袋「抽紅包8888元」！開工咖啡買1送1、連續14天優惠

▲▼摩斯推出「MOS貘力金喜開運福袋」，更在年後祭出開學開工優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯推出「MOS貘力金喜開運福袋」限量3000組開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡推出「MOS貘力金喜開運福袋」限量3000組，內含多款聯名商品和餐飲優惠券，總價值超過1600元，售價888元，還有機會抽摩斯卡儲值金8,888元。另外在春節過後，連續14天2/7-2/20將推出早餐及咖啡優惠，包括買1送1等，讓大家開學、開工不憂鬱！

摩斯為迎接春節，推出「MOS貘力金喜開運福袋」，福袋內容物包含MOS貘力不鏽鋼杯-金幣版、MOS貘力辦公小物組(燙金筆記本、便條紙、桌墊、透明貼紙)、MOS貘力禮品袋、開運發發金喜優惠券等，總價值超過1,600元，售價888元，有機會抽中頭獎摩斯卡儲值金8888元。

▲▼摩斯推出「MOS貘力金喜開運福袋」，更在年後祭出開學開工優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯年後祭出開學開工優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯推出「MOS貘力金喜開運福袋」，更在年後祭出開學開工優惠。（圖／業者提供）

而為了讓大家在年後開工、開學不憂鬱，2/7-2/20連續14天推出早餐及咖啡優惠，早餐時段上午10點半前，推出咖哩豬排堡+大冰紅茶優惠價69元（原價85元）。上午10點半後，在2/7開工日當天，祭出大杯摩斯咖啡「買1送1」優惠；連續兩週2/8-2/20期間，大杯摩斯咖啡第二杯只要10元，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵咖啡(L)、卡布奇諾(L)，為上班族加油打氣。

▲▼摩斯推出「MOS貘力金喜開運福袋」，更在年後祭出開學開工優惠。（圖／業者提供）

▲甜點新品「可頌鯛魚燒」即日起全新上市。（圖／業者提供）

此外，甜點新品「可頌鯛魚燒」即日起全新上市，有卡士達與紅豆兩種口味，為日本直送的國民美食，特製多層次可頌麵衣，充滿奶油香氣，分別灌注手工卡士達與鬆軟紅豆，每一口都能品嚐到富有層次的可頌外皮與香濃內餡，套餐加購價70元， 2/28前加碼推出春節好禮，可頌鯛魚燒6入搭配濾泡式咖啡6入原價660元，優惠價600元。

而深受顧客喜愛的長崎蜂蜜蛋糕也經典回歸！運用「牛蒡餅本舖熊屋」長崎蜂蜜蛋糕的製法，是由葡萄牙秘傳，承襲8代、250年間的「平戶Castella」製法，經日本職人手藝烘烤、嚴選最上等的原料製成的夢幻逸品。其中全新上市抹茶風味，採用以出產茶葉聞名的日本長崎縣東彼杵郡之茶葉，長崎蜂蜜蛋糕原味、抹茶口味售價皆600元，春節優惠加贈玄米煎茶5包。

▲肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」期間限定回歸。（圖／業者提供）

另外，人氣速食店肯德基熱銷夢幻甜點「芋見雲朵蛋撻」將於年前回歸，經典的163層蛋撻皮，包裹來自大甲芋頭的綿密內餡，再撒上浪漫紫芋粉的棉花糖，口感細緻滑順充滿芋頭香，1月28日至4月11日期間限定開賣，售完為止。

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