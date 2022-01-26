美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

▲美光科技。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《集微網》25日報導，業內消息指出，美光科技正解散上海研發中心一個150人左右規模的團隊，並挑選了40多名核心研發人員，提供技術移民美國的資格。美光26日證實正進行人事調整，但未提及原因，強調人事調整只針對上海研發中心的DRAM設計部門，其他團隊不會受到影響。

《集微網》在報導中指出，經過向多名美光在職員工求證之後獲悉，美光此次並非解散整個上海研發中心，而是只解散了DRAM設計部門，該部門總人數超過100人。

報導提到，上海研發中心的括銷售、測試等多個部門並沒有受到影響，同時，美光目前在西安的工廠也無任何異動。

美光的員工透露，上海的DRAM設計團隊的解散將於今年內完成，公司提供技術移民美國資格的消息屬實，部分核心員工將可以攜帶家屬一同移民至美國，目前仍無法確定有多少員工會選擇移民。

大陸一名半導體業內高管認為，美光解散DRAM設計團隊很有可能是出於防止技術外洩的考慮，雖然目前的大陸的DRAM企業數量相對較少，但未來幾年內或有可能湧現出新的幾家DRAM製造商，而且現有的DRAM企業也正求賢若渴，美光此舉或是想將產品的設計和研發收攏至中國大陸以外地區。

美光26日證實正進行人事調整，但未提及背後原因，強調人事調整只針對上海研發中心的DRAM設計部門，其他團隊的成員不會受到影響，預計相關過渡工作會在今年12 月前完成。