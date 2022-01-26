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驚悚影像曝！女駕駛環東逆衝對向　騎士撞飛慘死警說關鍵是...

記者張君豪／台北報導

25日晚間22時48分左右，台北市內湖環東大道西行在成功路上方路段發生嚴重車禍，一輛白色豐田RAV4休旅車伍姓女駕駛（41歲）本來沿著環東大道往東方向行駛，結果行經金莊路上方卻鑽過防撞導桿進入環東大道快速道路的西向道路，女駕駛發現自己逆向開車，但仍未停車求助，直到為閃避前方迎頭而來的汽車緊急左打，緊接著就撞上騎著紅牌重機的劉姓騎士（22歲）劉姓騎士遭到休旅車猛烈撞擊，直接從環東大道掉落成功路平面道路上。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

台北市消防局接獲報號緊急派遣救護車到場救人，並將劉姓騎士送往內湖三總搶救，但劉姓騎士墜落高度約有30多米，約10層樓高，當場沒有呼吸心跳，急救到今天凌晨0時44分宣告不治；警方指出當時伍女駕駛旅車從宜蘭來台北、疑似路況不熟開著導航行駛、鑽越防撞導桿後，車上包含乘客4人均未發現車輛逆向，但伍姓女駕駛發現逆向後並未立即靠邊停車求助，是這起死亡車禍發生主要原因。

內湖交通分隊調查這起死亡車禍，發現死者與肇事的伍姓女駕駛均未喝酒，關鍵在於休旅車伍姓女駕駛向警方表示，原本沿環東大道往東行駛，但行經金莊路上方她看到有多個車道「當下沒辦法判斷要走哪個車道」加上該處防撞導桿較為稀疏，她就靠近內側駛入對向車道，發現擬向後沒多久就發生車禍，警訊後將依過公共危險、失致死罪嫌將她移送，並針對逆向行駛違規行為開罰。
 

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