小資女買550元草莓「大媽硬搶同一籃」　內行人揭暗黑套路

記者黃翊婷／綜合報導

一名小資女25日在臉書PO文表示，在市場看到一籃550元的草莓，正在心中盤算是否有足夠的錢購買時，旁邊突然竄出一名婦人堅持要跟她買同一籃，然後一人分一半，結果卻跟店員吵起來，「最後我默默拿走草莓去結帳，我走了他們還在吵。」這段奇葩的經歷獲得超過7700名網友按讚，但大多數人認為，這應該是店家的行銷套路，婦人可能是臥底。

▲原PO買草莓遇到奇怪的婦人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，在市場看到一籃草莓，詢問價格得知一籃是550元，正當她在心中盤算剩餘的零用錢夠不夠用時，身旁突然竄出一名婦人，對方也詢問了價格，並無視架上的其他草莓，堅持要買同一籃。

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店員告知是原PO先來的，沒想到婦人馬上提議「那我跟她一人一半」，下一秒就被店員制止「抱歉，我們無法這樣購買喔」，但她還是不放棄，再一次對原PO表明願意買一同籃草莓並一人分一半。店員氣得當場大罵「妳不要這樣妨礙我們做生意」，婦人則回答「那我們買了去旁邊分還不是一樣」。

「怎麼沒人問過我要不要和大媽一人一半？」原PO無奈地說，店員和婦人吵起來之後，她乾脆默默拿走草莓去結帳了，「幹嘛為了我吵架呢？我走了他們還在吵。」

▲網友認為婦人應該是「臥底」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

而這篇文章公開不到一天，吸引超過7700名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「有人問過草莓的意願嗎？」、「妳這樣默默離開算肇事逃逸嗎？」、「走了還在吵，不好意思我膚淺了，我已經笑了3分鐘」、「什麼人都有，我男朋友的媽媽去菜巿場也遇過，要找她一起合買白鯧魚」。

但也有部分網友認為，這很可能是店家的行銷手法，「一切都是套路，不信明天再去買，還能看到大媽」、「其實大媽是臨時演員，有人猶豫就會出現了」、「這是很常見的手法，那個大媽是店裡的員工，只要有客人猶豫，就會派她出來假裝搶貨，然後客人就會趕快買了」。

對此，原PO表示，婦人是否為店家的臥底，她不予置評，反正她本來就是要去買草莓的，當下只是在算錢夠不夠用，不是在猶豫要不要買，最後也如願解了嘴饞。