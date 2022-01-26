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IS劫獄激戰5天　庫德武裝同盟奪回舍房逮捕550人

▲▼敘利亞爆發越獄大屠殺，伊斯蘭國（IS）囚犯逃跑被抓回。（圖／翻攝Twitter@Alanduncan2016）

▲伊斯蘭國（IS）囚犯逃跑被抓回。（圖／翻攝Twitter@Alanduncan2016）

文／中央社記者何宏儒安卡拉26日專電

激進聖戰團體伊斯蘭國在敘利亞東北部劫獄，戰鬥5天後，庫德族領導的軍事同盟宣布奪回主要建築區塊，逮捕回約550人。消息指出，庫德戰士持續跟負隅頑抗的囚犯戰鬥。

「伊斯蘭國手上有俘擄，如何發落這些俘擄的談判持續進行中。」敘利亞東北部哈塞克省（Hasakah）薩利希耶縣（Salihiye）居民蘇萊曼（Aziz Suleiman）告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）：「我認為伊斯蘭國時日無多。他們沒食物、沒電，形勢嚴峻，最後不得不投降。」

伊斯蘭國（IS）分子20日攻擊省會哈塞克市由庫德族看守的格韋蘭監獄（Ghwayran prison）營救其他聖戰分子，雙方爆發激戰。庫德族領導的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）昨天在聲明中表示，已經奪回監獄內有8座舍房的建築區塊，逮捕回約550名犯人。

SDF公布其中一段影片顯示，乘坐裝甲車的庫德族戰士在監獄設施內與敵人駁火。影片片尾可以看到IS黑旗被扔在地上，數名庫德族戰士比出代表勝利的V字手勢振臂歡呼。另一段影片為手持自動步槍的婦女保護部隊（YPJ）女兵小跑步著，在龐大設施各角落搜查。

蘇萊曼說：「許多獄卒昨晚獲釋，現在情勢轉趨平靜，繼續有伊斯蘭國戰士投降。」

IS戰士20日以兩部裝滿炸藥的車輛衝撞監獄，引發戰鬥，為IS的哈里發國近3年前在敘利亞境內遭到擊潰以來最大規模攻擊行動。格韋蘭監獄關押逾3500名疑似IS成員。SDF於2018年底、2019年初在美軍支援下清除IS餘孽時俘擄了這些人。

這場激戰據報造成數百人死亡。拯救兒童基金會（Save the Children）24日曾經表示，事件導致多名兒童死傷。與SDF有關連的敘利亞北部和東部自治政府（AANES）內部消息人士指出，有數以百計男孩被IS當成人肉盾牌，「非阿拉伯裔」男孩就有上百人。

根據聯合國，這場戰鬥造成哈塞克巿逾4萬5000居民逃離家園走避。SDF則對城巿進行大規模封鎖。

總部設在敘利亞東北部的新聞和研究機構羅賈瓦資訊中心（Rojava Information Center）研究員摩爾（Clara Moore）表示，這場激戰後再度被捕的囚犯現在被分散到敘利亞東北部不同監獄囚禁。

與此同時，SDF突擊隊員持續跟還在負隅頑抗的IS犯人戰鬥。當地消息指出，監獄附近仍有IS狙擊手在活動。

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