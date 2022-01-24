崑大建置類產線基地逾10間　實習場域接軌職場

▲崑山科大在教育部教卓計畫、典範科大計畫及高教深耕計畫經費挹注下，投入網路大學數位學習等各項資源已達上億元規模，為教育部推動教學創新示範楷模學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學靠著爭取教育部各項補助，建置健全的軟硬體設施，除了有11間「類產線工廠」作為學生的實作場域外，更持續與知名企業合作啟用教學、實習空間，保有優質的學習資源，獲得各界肯定，在祭出大學部新生百萬獎學金、免費住宿等加碼條件上，讓110學年度註冊率不減反增，在少子化寒冬中逆勢突圍！

崑山科大十多年來在教育部教卓計畫、典範科大計畫及高教深耕計畫經費挹注下，投入網路大學數位學習等各項資源已達上億元規模，為教育部推動教學創新示範楷模學校，也是南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校。因技職學校重視實作，該校傾注資源打造類工廠的實際環境，獲教育部總補助近1.4億元啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，含自行建置「國際咖啡認證中心」等7間，共計12間「類產線工廠」。

除了上述的實作環境外，崑山科大因連續4年獲得教育部「高教深耕計畫｣補助，累積近7.48億，透過此計畫補助，近年再陸續建置「異地體感虛擬實境教學系統」，為學生專業學習需求建置多媒體多功能技術教學空間；另建置「烘焙類產線」，讓師生在烘焙生產線層面，對於麵包實作技能有更深了解及技能展現，同時運用其運用更多關於烘焙知識及實作技巧，協助取得相關證照；同時提升「時尚美學策展環境」相關配備，提供學生完備的專業伸展台，在各項展演活動上，呈現專業又精彩的學習成果。

建置類產線基地，帶給學生最實質的教學動能，以106年12月29日揭牌啟用的「織物染整及印花類產線基地」來說，該場域為因應紡織染整業人才需求，及符合日新月異的時尚流行趨勢，建置與業界同步的實習環境，同時提供該校與夥伴學校共同推動種子教師培訓與技優生課程培訓。自106至109學年度，該場域已輔導技專端及高職端之技優生考取CCF國際證照(色彩管控達人Color Control Freak) 近140人，成效可觀！



此外，崑山科大獲得「109年度教育部前瞻基礎建設計畫-人才培養促進就業建設-建置產業菁英訓練基地-機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，建置「iPAS機器人工程師術科考場」、智慧工廠中與CNC協作的「iPAS機聯網術科考場」、以及智慧化的眼睛「iPAS感知系統工程師術科考場」等，更有4位老師獲得種子教師及監評委員授證，數量為全國之最。自2018到2021年，全校計有205位學生獲iPAS職業能力鑑定證照肯定，效益良好。

崑山科大與業界密切鍊結，持續與多家上市企業或知名廠商產學合作，2018年與台灣愛普生科技股份有限公司產學合作，成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」；2020年與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；今年度群創光電更捐贈價值上千萬元「先進封裝COG實驗室設備」，在該校訓練業界人才，為臺灣相關產業貢獻培育力量。