屢喊幫納豆「集氣」嚇壞經紀人　侯友宜幕僚曝背後原因

▲納豆、侯友宜。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者徐政璿／台北報導

41歲藝人納豆昨（24日）驚傳腦出血住院開刀，他的舅舅、新北市長侯友宜在臉書都表示「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關！」讓外界猜測納豆病情不樂觀，納豆經紀人則在納豆粉專澄清「豆哥沒事」。侯友宜幕僚透露，市長知道納豆家人焦急心情，只是希望能「匯集正能量」，並非指納豆病情嚴重。

納豆（林郁智）1月7日才過41歲生日，24日驚傳腦出血緊急住院開刀，而侯友宜身為納豆的舅舅，深夜也在臉書發文：「希望大家一起為納豆集氣，度過這一次難關。納豆，加油！」

納豆經紀人恩恩昨深夜表示，看到侯友宜貼文時也嚇到，「剛剛我有再跟媽媽（納豆媽）確認過，確認他沒事！ 侯市長的集氣只是希望豆哥今年能平安順利，愛甥心切！媽媽有強調豆哥真的沒事～再次謝謝大家關心！現在也很晚了，大家早點休息！」

媒體追問納豆的最新病況，侯友宜今（25日）受訪時表示，「這一段時間都有跟納豆的媽媽通電話，我們很期待藉大家的集氣，讓納豆一切都能夠平安，謝謝大家的關心。」

對於用「集氣」兩字讓外界解讀病情不樂觀，侯友宜受訪時則說，「這一次希望我們都能夠給他多一點祝福，望他能夠平安走過這一次難關，希望大家一起為他祈禱跟祝福，納豆加油！舅舅跟你說加油！謝謝」。