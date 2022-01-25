春節快速上路不壅塞　國道長、短程11條替代道路一次看

▲2022年春節連假國道5號替代道路。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部高公局預測，今年春節連續假期預期將有大量返鄉、出遊車潮，高公局也針對國道易壅塞路段規劃替代道路。國道長途者，如欲走國5往返宜蘭地區，建議可改走台9線；地區短程者，如國1湖口至新竹、國3三峽至大溪等也有數條替代道路。

交通部高公局針對今年春節連假運輸規劃數條國道替代道路，建議居住在易壅塞路段沿線居民，可直接行駛省、縣道，避開國道壅塞路段。

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針對欲行駛國道長途者，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向、國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議可改走台63線。

若欲行駛地區短程者，高公局建議於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，可多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向等7條，詳細替代道路路線可參考1968App或高公局網站。

另外，高公局也建議連假期間往返宜蘭用路人，於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，改道台9線或106乙線；往花蓮民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北的用路人可改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮。