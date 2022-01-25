爆John病史增變數　爭兒子監護權理科夫妻今天法庭再交鋒

▲理科太太陳映彤（右）去年出庭由法官調解，宣布結束與理科先生John的5年婚姻。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

百萬網紅「理科太太」陳映彤去年12月經法官調解，與「理科先生」John結束5年婚姻，但沒談妥獨子監護權與婚後財產分配問題，台北地院家事法庭今上午第3度開庭調解，日前理科太太的朋友PO文砲轟John，還把John私密病史都攤在陽光下，理科太太雖發聲滅火「希望孩子的爸爸有個好形象，家務事都在檯面下溝通」，今天的協商是否會節外生枝，有待觀察。

鏡頭前總是攜手互動、恩愛融洽令人稱羨的理科夫妻，去年（2021年）驚傳婚變，在台灣鬧進法院訴請離婚，震撼許多粉絲。去年12月15日上午，法官第2度開庭調解，在美國從事藥劑師工作的John提前來台，完成隔離檢疫親自出庭，雙方長談2個多小時，理科太太受訪開頭就表明：「我們剛剛已經正式，解除了婚姻關係。」

但當天雙方沒談妥獨子Miles的監護權歸誰，以及婚後財產如何分配，今天上午10時許由法官主持第3輪協商。當時理科太太PO文表示「小朋友或許會有分隔兩地的爸媽，但他會有快樂的爸爸媽媽，擁有完整的愛」，John也感性PO文指理科太太「有遠大夢想，是我仰望的對象」，希望有一天，「我們會帶著美好的微笑回顧」。

▲理科先生John（左）去年出庭和理科太太調解離婚，在鏡頭前顯得拘謹。（圖／記者黃哲民攝）

不料本月（1月）9日，John突然PO文抱怨好不容易回台，1周仍只能見小孩2次，並責怪理科太太以他的精神健康因素，加上他不能來台等理由，聲請法院限制他做一些事，讓他相當崩潰。

理科太太的1位朋友搶先跳出來PO文反擊，爆料雙方婚後都是女方支付費用，包括John在2020年來台做外痣手術的花費，而且John先提出要離婚，可是「你（John）請的律師費用也特別強調要由女方全部支出」。

理科太太這位朋友控訴John：「並不是每個人都要接受你長期的精神暴力和不斷負面情緒扭曲事實。」心疼理科太太一路來承受的已經夠多，要John「既然都已經簽字離婚，你就放過她吧」。

▲John（右）曝理科太太（左）向法院申請禁令，導致他一個禮拜只能見孩子一兩次。（圖／翻攝John Instagram）

戰火乍起，外界焦點卻全放在John的個人病史被攤在陽光下，John不禁痛苦表示為何所有人都知道他動了什麼手術。理科太太隨即透過經紀人對外道歉不該讓私事佔用媒體資源，強調她一直希望「孩子的爸爸有個好形象，家務事都在檯面下溝通」。

不過理科太太也發表聲明，指出「疫情是阻因，不是主因」，願意增加小孩跟爸爸會面時間，並喊話John「其實可以跟我們聊聊」，因為彼此一直都保持聯絡，不必透過網路社群。據悉，理科太太已要求朋友別再PO文刺激John，以免再傷害John。