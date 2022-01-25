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港區防疫加嚴！沒掃實名登錄、沒穿防護設備就「不可登船」

▲▼王國材視察高雄港防疫作業。（圖／交通部）

▲王國材視察高雄港防疫作業。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

高雄港近日爆出多起確診案例，其中一名維修員登船前未落實實聯制，遭交通部航港局重罰10萬。交通部長王國材今日至高雄港視察港區人員篩檢情形，要求落實三面向防疫管制措施，登船人員若未實名登錄及穿著適當防護裝備，就不得登船。

王國材今日視察高雄港篩檢情形，要求針對三面向強化管制，第一，「強化登船管制措施」方面，所有登船人員須先至檢查站完成身分查驗及確認防護裝備符合規定後，再由專人帶領登船。登船前船舶須先完成全面清消，登船人員於作業期間須全程穿戴防護裝備，作業結束後亦須至檢查站完成清消始得離開港區。

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第二，「強化交通船管理措施」方面，已要求交通船業者於接駁前、後應確實執行清消，所有登船人員必須落實實名登錄及穿著適當防護裝備，否則不得登船。

第三，「強化現場人車進出及作業管理」方面，港區內高度風險管制區域，人車進出加嚴管制，並強化現場及各承租區作業人員防疫管理及環境清消。

▲▼王國材視察高雄港防疫作業。（圖／交通部）

▲未落實防疫標準者不得登船。（圖／交通部）

交通部表示，已聯繫指揮中心，由「護理臺灣隊」協助檢視各項防疫流程與作業細節，並獲指揮中心應允及衛福部照護司協助，自26日起由基隆港先行辦理，航港局及港務公司共同參與，逐一擴散落實於各港自我查核機制。

交通部指出，為進一步加強各國際商港防疫措施及防護能力，交通部已要求各國際商港均須參照高雄港作法強化各項防疫作為，航港局於各國際商港設置17個檢查站，落實登船人員身分及裝備檢查。

另要求港區內各公民營機關及所屬從業人員，加強相關作業人員訓練及自我防護意識，務須落實標準作業程序及建立督導查核機制，落實防護裝備穿戴，加強自主健康監測及管理，共同守護國門防疫安全。

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