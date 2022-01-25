奇美食品送愛　贈送南消每人一顆天下第一包

▲奇美食品董事長宋光夫，於奇美幸福工廠贈送台南市消防外勤人員每人一顆「天下第一包」，來慰勞本市救災救難的消防人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節連續假期即將來臨，為體恤對春節期間仍需在工作崗位上執勤的消防人員，奇美食品董事長宋光夫，25日上午9時30分，於奇美幸福工廠贈送台南市消防外勤人員每人一顆「天下第一包」，來慰勞本市救災救難的消防人員，讓消防同仁在春節期間依然感受到各界的溫暖與鼓勵。

奇美食品在宋光夫董事長的領導下，在台南市的重大火警中多次提供救災人員行動餐車的熱食補給，能在救災現場吃到暖暖的熱食，就像在冬夜裡溫暖的暖暖包，再再溫暖了消防人員的心。

消防局長李明峯除表達對於宋光夫董事長的感謝之意，更表示從疫情開始迄今，各界對於消防人員的關懷與支持，台南市消防人員都收到了，很感謝宋光夫董事長捐贈的「天下第一包」，除了填飽消防人員的胃，更是溫暖了消防人員的心，讓消防局的消防弟兄們，在春節連續假期大家團圓過年，因執勤關係不能回家的當下，能夠獲得社會大眾對於消防人員的關懷，更希望藉此有意義的行動，發揮拋磚引玉之效，給消防隊的弟兄們加油鼓勵，創造更多市民之福。