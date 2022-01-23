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台南慶安宮贈春聯　南消辦「虎年取福」防火宣導

▲台南市消防局第四大隊善化分隊，配合轄內慶安宮辦理「寫春聯送鄉親」活動，舉辦「虎年取福」119擴大防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊善化分隊，配合轄內慶安宮辦理「寫春聯送鄉親」活動，舉辦「虎年取福」119擴大防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊善化分隊於23日上午8時起到12時止，配合轄內慶安宮辦理「寫春聯送鄉親」活動，舉辦「虎年取福」119擴大防火宣導活動。

善化消防隊特別安排警義消一同前往參與共襄盛舉，並請書法大師揮毫防火宣導標語春聯，同時與善化區居民互動體驗並講解防災知識。

▲台南市消防局第四大隊善化分隊，配合轄內慶安宮辦理「寫春聯送鄉親」活動，舉辦「虎年取福」119擴大防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次宣導內容著重於用火、用電安全常識、爆竹煙火認可標示、CPR學習、住警器介紹及防範一氧化碳中毒宣導。活動現場教導民眾各項火災預防措施及緊急應變方式，除推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前爭取時間及提早避難逃生，更提醒民眾養成用電安全習慣，建立安全居家環境。

善化消防分隊長謝智任表示，希望透過這次的宣導增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒之防範能有更深一層的認識，以期減少火災及意外的發生，確保民眾的生命財產安全。

第四大隊大隊長陳博文指出，藉由宣導活動將淺顯易懂的防災知識深植人心，強化民眾對於用火用電的觀念，同時也提醒寒流來襲更應防範一氧化碳中毒，避免憾事發生。

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