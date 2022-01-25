港葵涌邨逾200人確診「0重症」　近半居民沒打疫苗3成無症狀

▲葵涌邨逸葵樓疫情嚴重。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港爆發第五波新冠疫情，其中涉及葵涌邨相關確診或初步確診個案逾200例，至今未有染疫居民病情嚴重或危殆。另外，染疫患者中近半數沒有接種疫苗，當中約三成患者為無症狀患者，包括一名90歲老翁。

據《香港01》報導，葵涌邨出現「幾何式爆發」，源頭來自在香港海景絲麗酒店檢疫的43歲巴基斯坦裔婦女，其丈夫13日曾到葵涌邨逸葵樓、芊葵樓和綠葵樓垃圾房收集物件，引爆疫情。

該名患者沒有接種疫苗，也沒有出現病症，拾荒期間曾接觸一名同樣沒有接種疫苗的64歲逸葵樓女清潔工。該名女清潔工疑被傳染成「超級傳播者」，之後游走不同樓層將病毒傳播。

報導指，涉及葵涌邨相關確診或初步確診個案逾200例，當中逸葵樓成重災區，全邨16幢樓連同鄰近兩廈約3.7萬人要檢測。翻查資料，截至23日當區確診居民中，近半數患者沒有接種疫苗，當中約三成沒有出現病症，包括一名90歲老翁，至今未有染疫居民病情嚴重或危殆。

▲葵涌邨居民每天都要做檢測。（圖／路透社）

有專科醫生表示，接種疫苗初期可把有病症感染減低三分二，但3、4個月後效用衰退至低於一半，故認為不能單靠疫苗氣泡控制病毒傳播。

對於出現未接種疫苗的市民感染後也沒有發病，該名專科醫生解釋道，感染Omicron或Delta的病症較輕微，染病後病毒或較病症更早出現，強制篩檢有助找出早期個案。