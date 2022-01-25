海德堡槍擊釀2死悲劇　18歲槍手生前留「絕命預告」：大家該受懲罰

▲海德堡大學演講廳遭遇槍擊，槍手隨後開槍自盡身亡。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國西南部海德堡（Heidelberg）大學24日爆發槍擊案，一名18歲生物系學生持一把雙管散彈槍與另一把槍枝闖入演講廳，朝四處瘋狂掃射後自戕，造成2死3傷的悲劇。外媒報導，槍手生前傳給父親一則訊息，內容大意是「大家現在必須受到懲罰」，並交代了後事。

根據《德國之聲》報導，德國警方表示，24日剛過中午12時20分就接到報案，第一批警力在幾分鐘內趕到現場，隨後出動逾400名人員，迅速確認了槍手是單獨行動，他攜帶一把雙管散彈槍與另一把槍枝進入演講廳掃射，造成4名受害者臉部、背部與腿部受傷，其中一名23歲女大生傷重不治，而凶手作案後也結束了自己的生命，警方走上前發現他已經失去生命跡象。

曼海姆警察局長科馬爾（Siegfried kolmar）表示，男子行凶前在WhatsApp軟體上傳送訊息給父親，內容大意是「大家現在必須受到懲罰」，並且表達了希望海葬的遺願。據悉，凶手獨居在曼海姆附近地區，但他沒有前科，也沒有購槍許可證。警方初步調查指出這些槍枝是從境外購入，目前仍在調查詳細購買途徑與作案動機。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，對槍擊事件感到震驚，其中一名學生傷重身亡的消息令人心碎，「我的心與傷亡者和他們的親人、當然也與海德堡大學的學生同在」。

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