桃園單獨升三級？　醫曝「人性」恐怖後果

記者陳俊宏／綜合報導

傳出有官員建議將桃園市單獨升三級警戒，對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，現在建議不要有這種想法，除非你可以徹底限制交通，這其實過去在國外盛行區域升級警戒時就有警告，要小心區域外疫情擴散，從高盛行區傳播向低盛行區。

姜冠宇24日在臉書說，人性上，你限制它三級，那他當然跑到二級的地方繼續享受，「如果我們都呼籲春節前後減少移動，尤其跨縣市移動，那此區域單獨升級，可能是一個矛盾措施。」

姜冠宇表示，並且要注意會移動的都是沒有警覺心的人，在Omicron的特性之下，很多被感染人可能從頭到尾都沒有察覺，無論潛伏期多久，粗估40%根本沒症狀，那從被感染、有傳播力，到痊癒都沒察覺，儘管才10天左右，但可能會讓Omicron染疫者在這10天好好傳播人，根本超脫無症狀傳染期＝病毒量累積至可感染期-發病日的限制，Omicron在這個特性之下，沒有警覺心的比例會大增！移動當然更不可控。

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▼桃園大湳市場曾有確診者足跡，相關單位進行清消。（圖／資料照／記者沈繼昌翻攝）

姜冠宇認為，除非你是對岸的制度，區域要升級同時就不准居民移動到別的地區的限制能力，但是這在台灣，顯然是不可能的；桃園有機捷，也有雙鐵可以貫徹南北，台灣是一個孤島卻南北交流量非常大的環境，遇到強力傳染病時，是標準的同島一命。

姜冠宇認為，防疫追求的是「consistency」（動作一致），大家提高警覺心的程度相同，同質一致性的動作，才會壓低Omicron wall（確診指數陡升），來達成flatten the curve（趨緩確診曲線），減少醫療量能崩潰與其他疾病的醫療排擠，造成不必要的傷亡。

24日新增15例本土，指揮中心宣布維持二級警戒到2/7，除了外出全程佩戴口罩外，包括運動、唱歌、拍照等恢復為須戴口罩；另外，高鐵、台鐵、公路客運等，也禁止飲食。