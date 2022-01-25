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還擔心疫情失控？　醫揭關鍵數據：這就是金鐘罩鐵布衫

記者陳俊宏／綜合報導

24日新增15例本土，對此，精神科醫師沈政男表示，這樣一來你還會擔心疫情失控嗎？高雄社區採檢1萬多人，桃園至今6萬多人，社區民眾陽性率都是多少？零，「這就是防疫金鐘罩！鐵布衫則是疫調與隔離。」

沈政男在臉書說，桃園移工群聚曝光以後，傳播鏈被圍堵，新增就只剩茶壺裡的風暴，高雄的輪船群聚也是如此，「Omicron雖然只給我們2、3天的時間，但疫情單純的群聚已經夠了。」

沈政男指出，至於複雜群聚，像桃園西堤那樣，就必須從後頭一路追趕上去，而事實證明最後還是來得及，因為社區防疫有一定的強韌度；現在的基礎R值頂多就是1到2，也就是四個周期以後，會傳出16個案例，而一旦曝光，你一次就可以將一串16個肉粽提起來，阻止下一步傳播。

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▼指揮官陳時中宣布，二級警戒延長至2/7。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心1/24記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，台北圓山廚師一家人與宜蘭礁溪兩個群聚，很快基因序就可定出，依他看應該就是桃機群聚漏出的零星案例所致，他還是猜測兩個群聚可以畫出關聯性；也不要忘了，除了機場與港口，還有居家檢疫這個潛在漏洞，但機會是比較小。

沈政男提到，其實這些都是這幾天一寫再寫的論點了，基本上都沒有超出哥提出的理論模型；有沒有看到指揮中心24日說，「目前還是用清零方式，希望把疫情控制下來。」

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增51例COVID-19確定病例，分別為15例本土個案及36例境外移入，另確診個案中無新增死亡；新增本土個案為10例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲。

本土疫情持續蔓延，指揮中心宣布維持二級警戒到2/7，除了外出全程佩戴口罩外，包括運動、唱歌、拍照等恢復為須戴口罩；另外，高鐵、台鐵、公路客運等，也禁止飲食。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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