春節不升級「餐廳、飯店該退訂？」　醫：安心過年就看這5天

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情昨日（24日）新增15例本土個案，雖然與先前單日新增82例相比下降許多，但還是不能掉以輕心。由於春節期間仍維持二級警戒，早已訂好的飯店、餐廳是否該退掉，讓不少民眾相當苦惱。北醫附醫胸腔內科主任周百謙建議，還是減少不必要的社交活動比較好，能否安心過年，就要看這3到5天的個案增加狀況了。

▲春節假期將近，國內疫情危機仍未解除。（資料照／記者林敬旻攝）

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依據指揮中心公布的資料顯示，在本土個案方面，22日共新增82例，23日新增52例，24日新增15例，確診數連三降，但桃園、高雄的疫情仍然不能掉以輕心。其中，桃園亞旭電腦群聚感染事件已有102人確診，未來幾天仍是風險期，社區也將持續擴大採檢。

桃園市長鄭文燦24日於市府防疫專案會議中表示，遠雄自貿港區清零計畫，24日針對貨運站共約4500人採檢，目前確診率較高的2家公司分別為亞旭電腦、鴻佰科技，全體員工均設電子圍籬，並居家隔離3天，同住家人亦改採自主健康管理，前進指揮所會依照未來2天採檢結果，判斷是否解除隔離。

▲春節期間不升三級，但維持加嚴戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

而民眾最關心的春節假期，指揮中心宣布，將維持二級警戒到2月7日，也就是過年期間不升級。至於民眾是否該退訂春節期間的餐廳、飯店，根據《中時新聞網》報導，北醫附醫胸腔內科主任周百謙建議，從現在起到春節都要減少不必要的社交活動，以外帶為主，圍爐也最好在家舉行，搭乘交通工具或待在公共場所也要戴好口罩，能否安心過年，就看這3到5天的個案增加狀況了。

另外，有網友曾PO文表示，家人因為疫情決定取消住宿，飯店卻以「政府沒有公告」為由拒絕退還訂金，錢拿不回來，長輩又堅持不去，讓夾在中間的他很煩惱。

對此，指揮官陳時中回應，「我們的警戒程度目前是二級加強，大概是這樣子，所以相關的，還是要根據他們的一個定型化契約或個別所訂定的消費契約去進行，這我們就不介入。」也就是說，政府不會介入，是否退費交由業者自行決定。