帶本好書回家過年　新北環狀線板橋站新增「智慧型借還書站」

▲新北環狀線板橋站新增「智慧型借還書站」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，為擴大服務愛書民眾，新北市立圖書館特別於新北捷運環狀線板橋站再新增「IReading智慧型借還書站」，同時準備了熱騰騰的新書，讓書香可以陪伴民眾春節返鄉或出遊。

新北市立圖書館表示，寒假與春節向來是旅遊旺季，旅程中往往會有很多候車等待的時間，為了讓民眾春節借書更便利，特別在捷運環狀線板橋站，再增設「IReading智慧型借還書站」，提供360本休閒、旅遊、童書等熱門暢銷新書。

館長王錦華表示，民眾過年期間想看書，只要事先透過網路預約，便可以直接在智慧借還書站取書，隨時有熱騰騰的新書可借；在新北市各區分館所借的書，也可以直接在IReading智慧型借還書站歸還，歡迎大家都可以帶本好書回家過年，享受別樣書香春節。

因應農曆春節到來，讓了喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒享受閱讀的樂趣，新北市29區圖書分館也同步準備了豐富的「書香年貨」，超過上萬本的各類熱門新書，以及上千部強檔影片、動畫，提供市民借閱，並且貼心的增加借閱冊數至30冊，與延長春節期間的圖書借期，輕鬆無負擔的「書」福過好年！

新北市立圖書館總館暨各區分館，春節期間1月31日（除夕）至2月3日（初三）休館，2月4日（初四）起正式開館服務，另外，2月4日（初四）至2月5日（初五））彈性調整開放時間至下午5時。

另外，位於總館的24小時自助取書機、三重捷運站以及板橋環狀捷運線的自動借還書站，春節期間照常開放，提供民眾借閱服務。春節期間相關借閱服務及休館資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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