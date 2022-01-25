Faye詹雯婷再出擊　擔任Cheers氣泡水代言人

▲《Cheers氣泡水》邀請歌聲極具穿透力的Faye 詹雯婷擔任品牌代言人，希望透過Faye詹雯婷的感染力，一同為新的一年Cheers。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

歌手Faye詹雯婷，參加《聲林之王3》擔任「巨獸歌手」飛行導師，指導參賽選手歌唱，不僅展好歌喉，教導選手演唱也讓人看見她溫柔細心的一面，她今年更受邀擔任《Cheers氣泡水》代言人，開玩笑說，氣泡水和自己小仙氣形象很符合，新的一年到來，要和大家一起加油打氣。

節目中，兩位參賽選手實力相當，讓她難以抉擇要讓誰晉級，「坦白講從第一次碰到她們兩個，一直到練團到昨天彩排，都一直讓我胃很痛，你知道嗎？因為兩個都有她特別的強項，其實我到昨天都還很擔心Jocelyn，其實我比較不擔心以樂，因為她一直都很穩。」

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▲歌手Faye詹雯婷驚喜擔任《聲林之王3》飛行導師。（圖／記者謝盛帆攝）

Faye詹雯婷不只擔任節目評審，去年底更推出第二張個人專輯，這也是她暌違4年再度發布新專輯，產品代言找上門。

歌手Faye詹雯婷表示，「其實和《Cheers氣泡水》想合作很久，這次終於合作到了」，她笑說，「氣泡水就是，真的還滿適合我的，小仙氣的感覺，打氣到了有打氣到了。」

充滿正能量的形象，正好呼應泰山《Cheers氣泡水》，展現自我風格品味的呈現，瓶身設計簡約時尚，跳脫氣泡水只是飲品的框架，與各式美食百搭，成為一種新時尚。

▲歌手Faye詹雯婷擔任Cheers氣泡水品牌代言人。（圖／公關提供）

使用中央山脈下深層水源，還推出mini輕巧瓶，喜歡強烈刺激的民眾可以選擇強氣泡水，喜歡帶有點風味的民眾，可以選擇蜂蜜、檸檬氣泡水，飯後喝上一口清爽解膩，另外，桃粉色設計的果醋氣泡飲，便是餐後更新味蕾的上選飲品。

▲▼《Cheers氣泡水》口味多元，消費者購買任一系列產品，登入發票都可參加抽獎活動。（圖／記者謝盛帆攝）

1/28前在全通路購買Cheers系列商品，登入發票就可以參加抽獎，有機會獲得藍芽音響、Faye詹雯婷新專輯以及演唱會門票，為2022年的到來一同Cheers。