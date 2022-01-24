輔大校長涉挪校產400萬　遭新北地檢背信罪起訴...校方發聲明澄清

▲輔大校長江漢聲涉犯背信罪遭起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳以昇／新北報導

私立輔仁大學校長江漢聲涉嫌自2007年起，以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」等名義，向輔大校產申請借款400萬元，給非屬輔大附屬單位的輔大診所，更與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、輔大醫學院前行政副院長洪啓峯，將社區醫療勞務委託案，外包給輔大診所，新北地檢依背信罪將3人起訴，校方緊急發聲明「絕無虛設任何活動」。

檢方指出，輔仁大學2007年10月設立輔仁診所，目的是為輔大附設醫院做準備，後來開會決議將診所變更為「輔大附設診所」，為輔大附屬機構單位；但輔大校長江漢聲並未依決議執行，卻改由曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師為負責人，以個人名義申請醫療機構開業執照，變成不算輔大附屬單位。

江漢聲在2007年11月起，陸續以診所虛設「醫學院學生臨床技術學習相關活動」及「學生醫學服務學習活動經費」的名義，向輔大校方借款400萬元，自2009年至2012年間共還款300萬，尚欠100萬元。

2015年國稅局向診所詹姓負責人及陳姓合夥人追稅145萬多元，診所陸續補繳相關稅額及罰鍰；江漢聲與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬及輔大醫學院前行政副院長洪啓峯合作，指定將輔大招標的「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所，幫助輔大診所取得250萬元不法利益。

檢方調查，這筆250萬元款項除了支付醫師薪資及醫院相關支出外，還將其中90萬元，償還積欠輔大的剩餘款項；江漢聲喊冤是要舉辦醫學院活動，否認犯行，檢方不採信並認為江漢聲等人涉犯背信罪將3人起訴。

輔大校方也公開發表聲明「輔大診所是為了籌設輔大醫院而設，籌備輔大醫院過程均依法令規定辦理，經董事會與教育部多次調查，並無涉及任何中飽私囊之情事。輔大醫學院確實有執行醫學院學生活動，絕無虛設任何活動，學校皆有提供充分證據加以佐證，無奈檢方堅不採信，深感不平。」

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