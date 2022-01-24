　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輔大校長涉挪校產400萬　遭新北地檢背信罪起訴...校方發聲明澄清

▲輔大校長江漢聲出席舉重選手郭婞淳榮耀返校記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲輔大校長江漢聲涉犯背信罪遭起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳以昇／新北報導

私立輔仁大學校長江漢聲涉嫌自2007年起，以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」等名義，向輔大校產申請借款400萬元，給非屬輔大附屬單位的輔大診所，更與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、輔大醫學院前行政副院長洪啓峯，將社區醫療勞務委託案，外包給輔大診所，新北地檢依背信罪將3人起訴，校方緊急發聲明「絕無虛設任何活動」。

檢方指出，輔仁大學2007年10月設立輔仁診所，目的是為輔大附設醫院做準備，後來開會決議將診所變更為「輔大附設診所」，為輔大附屬機構單位；但輔大校長江漢聲並未依決議執行，卻改由曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師為負責人，以個人名義申請醫療機構開業執照，變成不算輔大附屬單位。

江漢聲在2007年11月起，陸續以診所虛設「醫學院學生臨床技術學習相關活動」及「學生醫學服務學習活動經費」的名義，向輔大校方借款400萬元，自2009年至2012年間共還款300萬，尚欠100萬元。

2015年國稅局向診所詹姓負責人及陳姓合夥人追稅145萬多元，診所陸續補繳相關稅額及罰鍰；江漢聲與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬及輔大醫學院前行政副院長洪啓峯合作，指定將輔大招標的「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所，幫助輔大診所取得250萬元不法利益。

檢方調查，這筆250萬元款項除了支付醫師薪資及醫院相關支出外，還將其中90萬元，償還積欠輔大的剩餘款項；江漢聲喊冤是要舉辦醫學院活動，否認犯行，檢方不採信並認為江漢聲等人涉犯背信罪將3人起訴。

輔大校方也公開發表聲明「輔大診所是為了籌設輔大醫院而設，籌備輔大醫院過程均依法令規定辦理，經董事會與教育部多次調查，並無涉及任何中飽私囊之情事。輔大醫學院確實有執行醫學院學生活動，絕無虛設任何活動，學校皆有提供充分證據加以佐證，無奈檢方堅不採信，深感不平。」

修圖修到厭世！這款CP值很可以

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
祝釩剛扯張庭風波道歉了！還原經過喊話明道：一輩子的兄弟
快訊／納豆傳腦出血　舅侯友宜晚間首發聲！
快訊／納豆傳腦出血開刀「醫院多人守候」　經紀人無奈回應了
Sandy婚宴「女方全買單」原因曝光　黃子佼坦言：羨慕
快訊／恐怖槍擊狂掃射　德校園「死傷人數不明」
快訊／納豆腦出血開刀請假《食尚玩家》　代班主持人曝光
雙北春節「打疫苗」　政策一次看！
快訊／國1驚傳「6車追撞」　車流回堵六公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

輔大校長涉挪校產400萬　遭新北地檢背信罪起訴...校方發聲明澄清

快訊／國1南下「6車追撞」駕駛噴飛路中央　車流回堵6公里

超扯！嫌輕度智障打工反應慢　老闆用鐵掃把暴打到黑青

媽媽陽台晾衣服…2歲女童突墜樓亡　待檢方裁示是否「過失致死」

瑞莎再開戰！培訓選手挨轟挖角搶功　告4網友不起訴聲請再議

花蓮救護車出勤意外！路口與無照自小客撞擊　幸未造成2次傷害

男大生被高中女甩求復合　她的「廚師男友」撂2男談判出事了

18歲妹子被前男友載走！現任一看炸鍋...大街上演飛車砍人

快訊／台61中彰大橋大貨車又追撞　南下封閉北上剩一車道全堵了

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

隔天要拍戲…「3工作人員吵整晚」 茵芙怒轟：沒公德心！結局超毛

炎亞綸見持修「偽裸照」問：可看下方嗎？　他3天不敢回...「假裝沒發生過」XD

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

輔大校長涉挪校產400萬　遭新北地檢背信罪起訴...校方發聲明澄清

快訊／國1南下「6車追撞」駕駛噴飛路中央　車流回堵6公里

超扯！嫌輕度智障打工反應慢　老闆用鐵掃把暴打到黑青

媽媽陽台晾衣服…2歲女童突墜樓亡　待檢方裁示是否「過失致死」

瑞莎再開戰！培訓選手挨轟挖角搶功　告4網友不起訴聲請再議

花蓮救護車出勤意外！路口與無照自小客撞擊　幸未造成2次傷害

男大生被高中女甩求復合　她的「廚師男友」撂2男談判出事了

18歲妹子被前男友載走！現任一看炸鍋...大街上演飛車砍人

快訊／台61中彰大橋大貨車又追撞　南下封閉北上剩一車道全堵了

上海妻控夫偷帶走2歲兒　為見孩子流浪台灣3個月

喝酒必看！營養師曝解宿醉「5大營養素」，綠茶也有用

祝釩剛扯張庭風波道歉了！　直播還原經過喊話明道：一輩子的兄弟

納豆傳腦出血送醫開刀　舅舅侯友宜發文集氣：希望他度過這次難關

批網壇過度聚焦在3巨頭身上　 澳洲壞小子：現在自食惡果

副業訂單爆！　陶晶瑩拉全家「親自幫包貨」　網敲碗：隨機簽名

SUPREME傳將與BURBERRY聯名！　竟從25年前就開始鋪哏？

日本冰藍色「虎皮鸚鵡」Sora當小天使了　 與飼主8年羈絆：謝謝你做我兒子

Sandy婚宴「女方全買單」原因曝光！黃子佼坦言：有點羨慕

輔大校長涉挪校產400萬　遭新北地檢背信罪起訴...校方發聲明澄清

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

即／霧峰女刑警誤扣板機　辦公室「開槍」

北投深夜起火！四樓頂加冒濃煙、火光

女直播主打包龍蝦化驗　業者曝手段

快訊／土城牛肉麵店氣爆！玻璃全碎2傷…15歲女客手掌有切割傷

快訊／國1道路封閉　「2大車追撞」噴對向回堵11公里

即／國1南下「6車追撞」　車流回堵6公里

18歲妹子被載走　前後任帶刀6打5

獨／738萬買15個愛馬仕都是假　女董座親揭賣家騙術

小黃酒駕飛撞別墅大柱　騰空翻覆運將身亡

休旅車慘遭2砂石車包夾成廢鐵！乘客只受輕傷

富盲女戀上外送員遺囑贈遺產　他等不及先盜領715萬

更多熱門

相關新聞

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

新冠疫情之下為結合台日雙方在生醫科技研發之能量，共同打造台日生醫研發聯盟，台日雙方之產、官、學、研於11月11日進行線上生醫科技論壇，開幕邀請駐日代表謝長廷說明台日雙方在生醫科技之密切合作，以及在新冠疫情威脅下，雙方互相協助對抗之模式，並感謝日方慷慨捐贈疫苗之義行，揭櫫台日雙方友好互助之國際典範。

2021台日生醫科技線上論壇今日登場

2021台日生醫科技線上論壇今日登場

馬英九三中案無罪　司法陽光普照

馬英九三中案無罪　司法陽光普照

三中案纏訟3年　馬無罪理由曝光

三中案纏訟3年　馬無罪理由曝光

輔大在創新醫材產品開發邁入新紀元

輔大在創新醫材產品開發邁入新紀元

關鍵字：

輔大校長江漢聲輔大診所校產背信罪

讀者迴響

熱門新聞

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

快訊／納豆驚傳「腦出血」送醫開刀急救！

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

《全明星3》黃沐妍：MVP亂頒！網友怒出征

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！

納豆動完手術人在加護病房！　「工作已請假」最新病況曝光

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

張庭神隱1個月現身了？　攜女兒痛哭求原諒網看傻

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

金毛犬遭列安樂名單　緊抱救援人

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

「全明星雙帥」主持3個月喊卡！陳漢典接收

更多

最夯影音

更多
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」
曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面