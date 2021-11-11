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2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

▲▼輔仁大學校長江漢聲、駐日代表謝長廷。（圖／翻攝直播）

▲駐日代表謝長廷。（圖／翻攝直播）

記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情之下為結合台日雙方在生醫科技研發之能量，共同打造台日生醫研發聯盟，台日雙方之產、官、學、研於11月11日進行線上生醫科技論壇，開幕邀請駐日代表謝長廷說明台日雙方在生醫科技之密切合作，以及在新冠疫情威脅下，雙方互相協助對抗之模式，並感謝日方慷慨捐贈疫苗之義行，揭櫫台日雙方友好互助之國際典範。

此次論壇邀請四校學者分享生醫研發成果，清華大學玉山學者本森武彥、京都大學的北川進、奈良先端科學技術大學的太田淳、輔仁大學教授江清泉，分別論述微流道設計、整合科學、視網膜手術發展、關節軟骨修復再生技術等。

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論壇內容共分三大主題：「生物科技之先進材料發展」、「智慧健康照護及精準醫療」、「生醫科學與工程之整合」，共邀請4校9位學者分享研發成果，相關內容包含組織工程材料、蛋白質水合之介面分析、影像醫學、人工智慧於精準醫療之應用、腫瘤細胞之快速診斷、細胞支架影像分析及應用等，期能建立台日雙方參與新醫療技術及產品研發之能量，完成台日國際合作、技術推廣之目標。

該論壇最後在四校副校長：輔仁大學袁正泰、謝邦昌、清華大學陳信文、京都大學上杉志成、奈良先端科學技術大學出村拓及科技部駐日代表鄒幼涵結語下順利完成。

此次共有台日雙方百餘位產官學研共襄盛舉，與會者熱切期盼，明年能在疫情緩和後能舉辦實體論壇，作為台日生醫科技合作的最佳平台。

▼輔仁大學校長江漢聲。（圖／翻攝直播）

▲▼輔仁大學校長江漢聲、駐日代表謝長廷。（圖／翻攝直播）

 

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