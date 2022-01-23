累計69移工確診「足跡去哪查？」　網越想越抖：根本四處大暴走

▲本土疫情再起。圖為國軍陸軍第六軍團33化學群，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園亞旭電腦因2名移工到西堤用餐未實聯制，隔了12天才採檢確診並傳給4位同事，擴大篩檢後一口氣爆出60例。雖然台北市稍早已公布亞旭移工（案18220）足跡，但就有些網友不禁擔心問道，60多個移工的足跡要去哪裡查？不掃實聯制是否很難追？

鄭文燦今（23）日表示，遠雄自由貿易港區增加的30位確診個案中，有6位是外籍移工，加上先前的63位，一共有69位移工確診。

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本站報導《北市公布亞旭移工足跡！ 曾去台北車站、NET、馬尼拉辦事處》，北市府今公布曾去西堤用餐的桃園亞旭移工（案18220）、案18278、案18280足跡，地點包含台北車站、EEC GLOBAL TK東南亞食品、中山區NET民權一店、馬尼拉經濟文化辦事處。

▲北市確診個案足跡。（圖／北市府提供）

不過截至目前為止，還有60多名移工的足跡尚未公布，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到目前貌似還沒公布所有移工的足跡，有人能提供相關資訊嗎？足跡去哪查？

對此，底下一票網友表示，「我也在想這個問題，60人應該很多點吧」、「都不掃實聯制，查屁」、「60個根本不知道誰傳誰」、「想太多，60+的移工疫調要怎麼做」。還有網友悲觀表示，「等疫調完都傳幾輪了」、「根本四處大暴走」、「那麼多天，要傳也早就傳出去了」。