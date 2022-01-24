酒駕加重3罰則還不夠　趙少康：未肇事也要訂最低刑度

▲趙少康認為，凡酒駕未肇事者也應訂最低刑度。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

立法院今（24）日三讀通過加重酒駕刑罰，增訂酒駕肇事最高得併科罰金300萬、提高未肇事者刑期至三年並得併科罰金、酒駕累犯可公布姓名、照片和違法事實等條文。不過，中廣董座趙少康認為，這次修法力度顯然還是不夠，應該將酒駕行為視為重大犯罪，即使未肇事，也要訂出最低刑度。

趙少康表示，酒駕者往往心存僥倖，認為刑罰再高只要不被抓到就好，所以加重罰則的遏止效果有限，只要沒有肇事，法官大多不會處以最高刑期，通常只判幾個月甚至易科罰金了事。即使未來可以公布酒駕者的姓名和照片，民眾也不會天天去看這些酒駕者長什麼樣子，當事人可能也不太在乎。所以雖然罰則加重了，但跟蘇貞昌之前說的「酒駕致死等同殺人」的強度還是差很多。

趙少康說，比起加重刑罰，如何從根本杜絕酒駕才是重點，觀察幾起引發社會關注的酒駕重大事件，肇事者幾乎都是累犯，根本罰不怕，所以要肯定民進黨同意納入戰鬥藍立委江啟臣提出的「酒駕沒入車輛」條文，增訂「酒駕致人重傷或死亡依行政法沒入車輛」規定。

針對這次的修法，趙少康要感謝國民黨立委江啟臣、林奕華為民喉舌，努力不懈的推動酒駕沒入車輛法案，在形成社會共識後，讓民進黨從一開始主張「不要即興式提案」，導致今年一月初臨時會一度不把「酒駕沒入車輛」納入討論，到最後可以三讀通過，這段協商的過程想必非常艱辛，戰鬥藍的立委們都辛苦了。

趙少康強調，每一次發生酒駕肇事事件，都是至少兩個家庭的悲劇，「駕駛一杯酒，兩個家庭哭」 ，酒駕是全民公敵，修法是全民共識，支持酒駕重罰重刑，同時拒絕累犯，希望有一天，酒駕在台灣可以成為歷史名詞，保障人人都有上路免於恐懼的環境。