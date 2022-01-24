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喝酒別開車！花蓮加重執法力道兵分4路逮酒駕　展現零容忍決心

▲▼花蓮新城分局加重執法力道，兵分4路取締酒駕，展現零容忍決心。（圖／新城分局提供，下同）

花蓮新城分局加重執法力道，兵分4路取締酒駕，展現零容忍決心。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有鑑於酒後駕車案件層出不窮，造成無辜民眾傷亡，為遏止酒後駕車事故發生，內政部警政署持續辦理「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，23日各警察機關針對轄內發生刑案熱區及易肇事路段，規劃勤務執行取締酒駕專案，加重執法力道，以杜絕酒後駕車之行為。

花蓮新城警分局23日於佳林村鄉道仁本橋、七星潭大橋、台9線177.4公里及台9線175公里等四處實施路檢，加強取締酒後駕車，防制酒駕事故發生。

▲▼花蓮新城分局加重執法力道，兵分4路取締酒駕，展現零容忍決心。（圖／新城分局提供，下同）

警方表示，本次執行成效共取締無照駕駛4件及機車未裝設後照鏡1件、提報環保局噪音檢測1件及尋獲2件失蹤人口，除了執行路檢外，也針對轄區餐廳、超商等處，建議業者可在營業場所張貼「酒後不開車」、「代客叫計程車」等標示，並協助飲酒民眾叫車返家，以防止酒後駕車行為發生。

▲▼花蓮新城分局加重執法力道，兵分4路取締酒駕，展現零容忍決心。（圖／新城分局提供，下同）

新城警分局長林育旺呼籲，酒駕零容忍，請民眾切勿抱持僥倖心態，出門飲酒請多利用「指定駕駛」「酒後代駕」及「代客叫計程車」等措施，養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的好習慣，保障自身及他人的生命安全，警方也將持續取締酒後駕車，以維護民眾的用路安全。

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