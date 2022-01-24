▲環境教育向下扎根，2022台東環境教育課程即日起開放申請。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣環境保護觀念，台東縣環境保護局推出豐富多元的環境教育課程，讓民眾學習如何從日常生活中達成環保綠生活的行動，去(110)年課程參與人次達4千5百人次，課程參與非常踴躍，環保局所屬單位台東縣環境教育中心今(111)年延續推出9套課程方案及8套環保手作DIY，教學對象橫跨幼兒至成人，歡迎各級學校單位提出申請，有興趣者請電洽：台東環教中心089-359049。

台東縣政府表示，今(111)年環教中心預計前往各校園推廣環境教育課程約140場，逾14,000人次接受環境教育觀念，透過課程活動的學習，認識自然環境與人為活動所造成的影響，意識到唯有減少垃圾的產生與持續性的環保行動，能讓守護環境的力量與環保綠生活的素養，能持續向下扎根，落實於日常生活中。

環保局指出，環教中心推出的課程主題包括小小垃圾稽查員、綠色消費我最行、「海洋保衛戰」—桌遊及微淨灘、太陽的神奇力量—太陽能鍋應用與節能、海漂垃圾—守護海洋～減塑淨灘行動、垃圾大作戰、塑料成癮、珍愛惜食—讓廚餘完美落地、最「廢」環保運動會等教案及8套環保手作DIY，一同參與課程，邊玩邊學習。