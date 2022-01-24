超商列印多按了7張　天龍大媽「賴皮不付錢」怒噴：你們宜蘭才這樣

▲婦人不想多付按錯的7張，跟店員吵起來。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

超商店員堪稱最辛苦行業，要學的技能百百種，還三不五時就遇到奧客！日前宜蘭一名婦女到超商列印，但不熟悉ibon操作，不小心1張印成7張，但結帳時態度理所當然，只願意付1張的錢，還怪說是機器壞掉害她印了7張，令店員快要崩潰。

超商店員在臉書社團「爆料公社」表示，「我幹了3年，頭一次聽到有人可以把ibon機印到壞掉，多印7份紙張出來」，婦人自己不熟悉機器操作，多印了7張紙，結帳時惱羞成怒不想買帳，與店員爭論不休。

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原PO請婦人有爭議可以撥打ibon客服，沒想到對方情緒更加激動，氣沖沖地說自己從台北搬來，「台北都不會這樣，是你們宜蘭才會這樣嗎？」還放話要找店長告狀，堅持不付按錯的7張列印費用。原PO事後無奈發文，「拜託大家，超商人員服務態度真的不會不好，可不可以不要這樣為難？」

▲婦人開地圖砲被網友嗆爆。（圖／翻攝自爆料公社）



網友紛紛抨擊，「不會用可以求助店員，不要自己亂搞後又不認帳」、「我台北人，我多印或印壞，都還是會乖乖付錢唷」、「哪裡都一樣，多印就付錢」、「欸欸欸不要牽拖，台北便利商店誰跟你這樣」、「這樣也想凹，滾啦」、「自己印壞就自己認賠啊，為了幾塊錢在那盧小小，不覺得丟臉嗎」、「她要奧是她的事，別牽托台北」、「人格只有21元？」