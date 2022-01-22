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安寶產後護理之家開幕　將樹立台南產後護理之家新標竿

▲「台南安寶產後護理之家」，22日正式開幕，將是台南產後護理之家的新標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南安寶產後護理之家」，22日正式開幕，將是台南產後護理之家的新標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

緊鄰3.3公頃開元振興公園，位於原美國學校舊址旁的獨棟11層大樓「台南安寶產後護理之家」，22日正式開幕，安寶產後護理之家質樸自然的清水模建築，有著一貫正港台南府都建設風格，丰姿綽約的外觀，將是台南產後護理之家的新標竿。

安寶產後護理之家強調，將科學與傳統做完美融合，為府城鄉親提供最完整的做月子服務。從高規格的嬰兒室人員進出的空氣浴塵室阻絕可能感染源，到每房獨立全熱空氣交換機過濾99.5% PM2.5與個人化溫度濕度調控；母嬰身分查核電子化，與24小時嬰兒館內外視訊，更有先進無紙化電子病歷與親子照護資料傳輸等等，都是業界首屈一指。

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▲「台南安寶產後護理之家」，22日正式開幕，將是台南產後護理之家的新標竿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安寶產後護理之家總裁姚博琳醫師指出，安寶產後護理之家所有房型至少有180度景觀，陽光白雲綠意隨手可掬，親子皆倘佯在大自然裡。每房均有兩張電動按摩床、哺乳椅；大房型更前所未有的配置坐浴缸，讓媽媽們沐浴兼舒壓，讓孕期的疲憊一掃而空，蓄積更多能量為將來做準備。

月子的主角是媽媽，但是媽媽心中的主角是心肝寶貝。安寶產後護理之家由專業母嬰照護團隊領銜，率領專業護理人員以醫學中心高規格護理標準進行照護，務求寶寶健康壯壯！

執行長胡妙吟指出，安寶產後護理之家在醫療照護的標準也很高，聚集兒科醫師、婦產科醫師、中醫師及心理師共同合作，每天輪流巡迴門診；做月子期間可能會有的狀況都會有專家來相助。安寶的衛教師及護理師固定巡查，即時協助解決困難，建立媽媽的自信心。

安寶產後護理之家還希望成為台南媽媽們教養旅途的好幫手，所以也邀請幼兒情緒教養顧問備詢，把育兒的視野放得更遠，做更周全的準備。新成立的安寶產後護理之家應會對提升台南坐月子的水準有一定作用，是台南市的父母們的好消息！

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