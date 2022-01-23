促進東漂慢經濟！台東活化閒置空間　成功東河獲2900萬預算

▲白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為活化公有閒置空間再利用，營造優美城鄉環境，台東縣成功鎮及東河鄉提報「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」及「東河鄉觀光旅遊產業提升計畫-公有建物閒置空間再利用」計畫，由台東縣政府協助爭取花東基金補助，獲得行政院核定總經費2900萬元，花東基金補助2385萬元。

為進一步協助公所加速計畫推動，台東縣政府王志輝副縣長日前率領縣府相關局處人員，由成功鎮公所黃博昌鎮長、東河鄉公所李弘宇秘書及公所相關人員進行現地視察，實際瞭解現況及規劃改善的問題，希望讓計畫後續推動順暢。

▲▼台東縣相關局處人員現地視察，希望計畫後續推動順暢。

黃鎮長及李秘書感謝縣長饒慶鈴及團隊重視與關心地方建設發展，期望打造優美宜人的城鄉環境，提升地方生活品質及經濟效益，共同推動台東慢經濟。

縣政府國際發展及計畫處表示，成功鎮白守蓮部落鄰近三仙台風景區，白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區，原本為傳統公墓，公墓遷移之後因缺乏整理以致環境髒亂荒廢，成功鎮公所期望透過地景藝術公園的營造，改善周邊環境，並串連比西里岸及三仙台風景區，吸引遊客駐足，帶動白守蓮社區的發展。





另外，東河鄉市區內原有的東河鄉立托兒所，因人口少子化，已於2019年停止招生，鄉立托兒所走入歷史，但舊有空間閒置、老舊設施缺乏維護，不僅造成公所財政負擔，更易衍生許多安全問題，因此，東河鄉公所提出公有建物閒置空間再利用計畫，預計改善為兼具遊客服務、商品展售、休憩住宿及戶外展演的多功能空間，活化閒置空間並提升觀光旅遊效益。





王副縣長在實地現勘後表示，鄉鎮公所提報的計畫符合在地的需求，也符合饒慶鈴縣長規劃的「慢經濟」施政願景，也就是營造優美的城鄉環境，發展真實自然的經濟模式。所以縣府相關局處會全力協助公所執行計畫，希望縣府與公所要用快速的行政效率讓地方建設更完善、人民生活環境更美好，讓更多喜愛台東的民眾東漂，體驗台東的慢經濟。