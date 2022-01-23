　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

促進東漂慢經濟！台東活化閒置空間　成功東河獲2900萬預算

▲白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為活化公有閒置空間再利用，營造優美城鄉環境，台東縣成功鎮及東河鄉提報「成功鎮白守蓮觀光公園新建計畫」及「東河鄉觀光旅遊產業提升計畫-公有建物閒置空間再利用」計畫，由台東縣政府協助爭取花東基金補助，獲得行政院核定總經費2900萬元，花東基金補助2385萬元。

為進一步協助公所加速計畫推動，台東縣政府王志輝副縣長日前率領縣府相關局處人員，由成功鎮公所黃博昌鎮長、東河鄉公所李弘宇秘書及公所相關人員進行現地視察，實際瞭解現況及規劃改善的問題，希望讓計畫後續推動順暢。

▲白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣相關局處人員現地視察，希望計畫後續推動順暢。

黃鎮長及李秘書感謝縣長饒慶鈴及團隊重視與關心地方建設發展，期望打造優美宜人的城鄉環境，提升地方生活品質及經濟效益，共同推動台東慢經濟。

縣政府國際發展及計畫處表示，成功鎮白守蓮部落鄰近三仙台風景區，白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區，原本為傳統公墓，公墓遷移之後因缺乏整理以致環境髒亂荒廢，成功鎮公所期望透過地景藝術公園的營造，改善周邊環境，並串連比西里岸及三仙台風景區，吸引遊客駐足，帶動白守蓮社區的發展。

▲白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，東河鄉市區內原有的東河鄉立托兒所，因人口少子化，已於2019年停止招生，鄉立托兒所走入歷史，但舊有空間閒置、老舊設施缺乏維護，不僅造成公所財政負擔，更易衍生許多安全問題，因此，東河鄉公所提出公有建物閒置空間再利用計畫，預計改善為兼具遊客服務、商品展售、休憩住宿及戶外展演的多功能空間，活化閒置空間並提升觀光旅遊效益。

▲白守蓮觀光公園計畫地點位於台東縣成功鎮白守蓮部落，腹地寬廣，可俯瞰海天連成一線及三仙台風景區。（圖／台東縣政府提供，下同）

王副縣長在實地現勘後表示，鄉鎮公所提報的計畫符合在地的需求，也符合饒慶鈴縣長規劃的「慢經濟」施政願景，也就是營造優美的城鄉環境，發展真實自然的經濟模式。所以縣府相關局處會全力協助公所執行計畫，希望縣府與公所要用快速的行政效率讓地方建設更完善、人民生活環境更美好，讓更多喜愛台東的民眾東漂，體驗台東的慢經濟。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
Omicron潛伏期僅3天！　沒打疫苗重症率高
LIVE／春節前疫情南北齊發！　蘇貞昌赴指揮中心
學測數B考完！　答案跟預估五標看這邊
快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課！　健行科大、同德國小入
快訊／桃園23處足跡曝！南崁菜市場、中壢火車站、好市多
快訊／蘆洲爆確診！　衛生局火速疫調
快訊／高雄確診女曾到派出所　5警PCR出爐
礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢
快訊／中彰大橋嚴重車禍！　休旅車「夾成鐵餅」
獨／直擊集中檢疫所！驚見移工「開門聊天」到處晃、唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆忠一路洗顏迎新年　公私協力攜手改善城市

《搜尋者》慶安宮開鏡祈福　林右昌：感受基隆港都風情

林右昌親率隊關懷弱勢家庭　致贈低收入戶再生家具送暖

促進東漂慢經濟！台東活化閒置空間　成功東河獲2900萬預算

基隆認購200箱台東鳳梨釋迦　林右昌：自己的農民自己挺

吳寶春再訪花蓮找靈感　品嚐在地食材特色研發新產品

基隆獅球里長帶領防災自救　榮獲內政部韌性社區1星標章

春節太魯閣提供3線免費遊園專車　遊客中心提早開館迎賓

台南「警界新星」　冒雨執行學測交管收到民眾真誠的「謝卡」暖意在心

竊嫌虎年「犯太歲」年前犯案　衰被下班員警發現遭逮

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

基隆忠一路洗顏迎新年　公私協力攜手改善城市

《搜尋者》慶安宮開鏡祈福　林右昌：感受基隆港都風情

林右昌親率隊關懷弱勢家庭　致贈低收入戶再生家具送暖

促進東漂慢經濟！台東活化閒置空間　成功東河獲2900萬預算

基隆認購200箱台東鳳梨釋迦　林右昌：自己的農民自己挺

吳寶春再訪花蓮找靈感　品嚐在地食材特色研發新產品

基隆獅球里長帶領防災自救　榮獲內政部韌性社區1星標章

春節太魯閣提供3線免費遊園專車　遊客中心提早開館迎賓

台南「警界新星」　冒雨執行學測交管收到民眾真誠的「謝卡」暖意在心

竊嫌虎年「犯太歲」年前犯案　衰被下班員警發現遭逮

快訊／男團iKON感冒症狀驗出PCR陽性！「6中3」一半確診

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

調皮貓慢動作示範打哥哥　柯基「無奈→眼神死」回頭跟媽告狀

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

台股封關行情有戲？法人曝這大咖是關鍵

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

樓下鄰居太敏感「狂投訴腳步聲」！他無奈求救：地板鋪海綿可以嗎

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

地方熱門新聞

彰化氣爆　鄰嚇崩逃出家門

一夜爆增60例確診　移工頂著溼冷天氣打疫苗

鹽水月津港燈節「禮物」驚艷全國

高雄20歲確診男到台南喝喜酒　匡列300人

潮州春節市集停辦！鎮公所公告曝光

男子欠繳酒駕罰鍰等火速繳清

確診者曾吃喜酒　新人一家隔離過年

台南警界新星收到民眾謝卡暖意在心

竊嫌虎年前犯案衰被下班員逮

生人迴避！彰化明晚送肉粽　路線行經48米路

張溫鷹之女陳俞融轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

82歲老翁駕車追撞　機車噴飛1死3傷

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

防疫新規定　出入休閒娛樂場所出示接種紀錄

更多熱門

相關新聞

春節成功淨灘淨港　贈愛心種子+火山浮石玻璃瓶

春節成功淨灘淨港　贈愛心種子+火山浮石玻璃瓶

東管處為宣導守護海洋生態永續理念，今年農曆春節期間自2月1日初一至2月6日初六，規劃於成功鎮成功海濱公園及新港漁港內港辦理「認識成功、守護海洋淨灘淨港環教活動」，並將贈送盛裝愛心種子與浮石之精美玻璃瓶紀念品給參與活動的民眾。

高市2招活化閒置土地　開發商心甘情願砸大錢投標

高市2招活化閒置土地　開發商心甘情願砸大錢投標

南消舉辦消防體驗活動

南消舉辦消防體驗活動

「只」紅了百貨　高雄最火商圈驚現養蚊店面增加中

「只」紅了百貨　高雄最火商圈驚現養蚊店面增加中

黑狗路邊竄出　台東女騎士剎不住慘摔

黑狗路邊竄出　台東女騎士剎不住慘摔

關鍵字：

東漂體驗慢經濟活化閒置空間利用成功東河

讀者迴響

熱門新聞

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面