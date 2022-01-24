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日媒揭「中國不戰奪台」戰略：在台灣製造不反中、統一輿論

▲▼日本媒體《朝日新聞》以「中國因素與台灣」為題，分析兩岸情勢。（圖／朝日新聞）

▲日本媒體《朝日新聞》以「中國因素與台灣」為題，分析兩岸情勢。（圖／朝日新聞）

記者陶本和／台北報導

日本媒體《朝日新聞》24日以「中國因素與台灣」為題，分析兩岸情勢。根據報導內容，點出中國透過軍事施壓、把台灣排除國際社會兩者併用，在台灣製造不反中國與台灣統一的輿論和政治勢力，就是「不戰奪台」的戰略。

日媒指出，在去年12月前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」的論述，來牽制中國；然而，中國的軍事行動障礙不低，目前必要的軍備不足，如果進攻失敗，不僅共產黨會失去權威，更招致台灣獨立。

因此，日媒分析，中國領導人習近平政權著力於「中國因素」的台灣滲透工作，中國利用假訊息與經濟施壓來弱化台灣的抵抗姿態，透過軍事施壓，以及把台灣排除在國際之外等兩手段，在台灣製造不反對中國、台灣統一的輿論和政治勢力，就是「不戰奪台」的戰略。

日本媒體引述台灣中研院政治學者吳介民的說法，他認為，「中國因素」是操作他國輿論的「鋭實力」、軍事施壓與網路或情報戰等結合的混合戰的台灣版本，雖然可以廣泛在台灣社會確認到該現象，但很難看出中國政府是否介入。

報導中舉例，去年5月後，台灣的疫情社區感染驟增，台灣輿論對於疫苗短缺的不滿情緒與日俱增，中國政府積極宣傳拘留中國的台商免費接種中國疫苗，並宣稱將提供疫苗給台灣。

在6月份時，台灣取得日本援助的疫苗，日媒指出，當時網路上立刻出現「日本提供的產品是過期產品」等假訊息散佈各處，持續對市民的接種意願造成負面影響。

在台灣政府的因應上，日本媒體指出，蔡政府修訂有關選舉、災害、傳染病控制等方面的法律，禁止散播假訊息，引起他人的損害行為，並加強罰則；在降低對中國經濟依賴上，也持續對南向市場開發與設廠，提供優惠政策。

日媒指出，台灣政治人物與研究員不斷發聲，尋求包括日本在內的國際社會建構情報交流制度化，使台灣不致孤立的經濟框架；報導強調，假訊息沒有國界，包括日本在內的各國政府和企業都處在中國的經濟施壓之中，中國因素並非因人而異。

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