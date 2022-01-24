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妙齡女獨闖合歡山遇爆胎！短褲長靴險凍僵　好心男+員警解圍

▲妙齡女子僅著短褲長靴開車到合歡山不幸車爆胎，被凍得瑟瑟發抖。（圖／新城分局提供，下同）

妙齡女子僅著短褲長靴開車到合歡山不幸車爆胎，被凍得瑟瑟發抖。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連日來的低溫，合歡山一片冰天雪地，白天氣溫約6度左右徘徊，到了夜間更下降至4度以下，且山區道路迷漫冷霧行駛不易。22日1名女子獨自開車到合歡山突遇車輪爆胎動彈不得，女子衣著亮麗但保暖單薄被凍得瑟瑟發抖，幸好合歡山雪季勤務員警趕赴現場伸出援手，及時解決了女子困境。

22日深夜，合歡所接獲報案，報稱有1名遊客在台8線133K拋錨受困，亟需救助。合歡所獲報後，立即由警員呂小平偕同雪季勤務人員出動，由於不知報案人身陷何種狀況？再加上路程遙遠，所以員警攜帶千斤頂、汽油、機油、水箱精、補胎條、三角浮梯等工具出發，各種工具一應俱全，只備不時之需。

當員警遠赴19公里之山路後，終於看見路邊有一部拋錨車輛，只見1名女子站在路邊發愁，旁邊正有另1名見義勇為的路人正奮力地幫她頂起車體，經員警下車詢問，得知原來是蘇姓女子因車輛左前輪軋到釘子而爆胎，單獨一人之蘇女無力換胎，只好報警求助，在警方到場前，正好路過之好心人發現，遂上前協助。

▲妙齡女子僅著短褲長靴開車到合歡山不幸車爆胎，被凍得瑟瑟發抖。（圖／新城分局提供，下同）

熱心人士王先生與員警合力協助換備胎助少女脫困。

好心路人用基本車配之千斤頂花了好久時間才微微撐起底盤，員警見狀，立即搬下合歡所配備之2.5噸千斤頂，不一會兒立即將車體頂得又快又高，然後在眾人的協助下，10分鐘內就將備胎換好了。

渾身發抖的蘇女向警方表示，來自台南的她認為平地很溫暖、甚至還覺得有點熱，所以她穿著牛仔短褲、及膝馬靴、羽絨外套之歐美系穿搭就上路，原本料想經過合歡之寒冷地區坐在車內也能保暖，未料，竟會在深夜僅有4度的深山中爆胎拋錨，心地善良的她還擔心故障車輛停於路邊在漆黑的黑夜中會不會造成其他用路人的危險，只好冒著天寒地凍站在路邊用手機燈向經過之人車示警，以策安全。

幸好，沒多久就有見義勇為的蔡先生下車幫忙，讓她一個弱女子安心不少，接著員警們也帶著齊全工具前來幫忙，在所有力大且熱心男士的幫忙下，終於讓她這個呆萌女子安全脫困，實在感激不盡。

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