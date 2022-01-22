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合歡山降雪一度多車受困　花蓮警跨區救援忙翻

▲▼21日清晨合歡山又降雪了，由於這波來的突然，致使許多車輛未及準備雪鏈而受困。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼21日清晨合歡山又降雪了，由於這波來的突然，致使許多車輛未及準備雪鏈而受困。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

連日天氣濕冷，加上水氣蓄積飽足，一夜的低溫讓合歡山21日清晨第4度飄雪，由於事出突然，讓許多提前上山的遊客來不及應變，加上許多車因為路滑爬不上武嶺，被困在水晶宮的陡坡上，合歡所獲報後，立即召集雪鍊專業人士上山排除。

▲▼21日清晨合歡山又降雪了，由於這波來的突然，致使許多車輛未及準備雪鏈而受困。（圖／新城分局提供，下同）

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據太魯閣工務段巡路工人表示，原本清晨4時他們上山巡路時並未發現有降雪跡象，待回到大禹嶺工寮時，8時10分突然接到線報稱松雪樓前開始飄雪了，工人們立即上山查看，到場時發現雪停了，地上只有微量冰霰，尚不構成封路管制條件。直到9時10分，天空再度飄下明顯的冰霰夾雪，且集中在水晶宮路段(台14甲線31.5至32.9K)，工人們見狀立即回報太魯閣工務段，於9時15分發布公告，將於10時整在武嶺東西兩側（31.5、33K）設柵管制。

但這時已有將近10餘部車輛已經受困在水晶宮路段裡了，由於武嶺西側的南投翠峰所緊急在昆陽段設下管制點，管制人車東進武嶺，陷於人手不足之困境，翠峰所立即連繫合歡所請求支援，合歡所與翠峰所長期如兄弟般相處融洽、默契十足，獲報後立即偕同大禹嶺雪鍊班的專業人士上山協助排除受困事故。

▲▼21日清晨合歡山又降雪了，由於這波來的突然，致使許多車輛未及準備雪鏈而受困。（圖／新城分局提供，下同）

合歡所警員呂小平、賴彼得到達松雪樓後，看見已有許多遊客正在加裝雪鏈，並七嘴八舌地向員警報稱：有許多車輛困在水晶宮路段（南投轄區）內，動彈不得，亟需協助，2警獲報後立即帶同山警小隊長蘇祺昌前往排除。

▲▼21日清晨合歡山又降雪了，由於這波來的突然，致使許多車輛未及準備雪鏈而受困。（圖／新城分局提供，下同）

員警到達台14甲線32.3K時，發現已有許多車輛挨著山壁旁等待，不知如何是好，後經溝通協調後，為顧及安全，這些車主均同意加裝雪鏈，員警則在陡坡旁指揮車輛逐部通過，拉開安全距離，然後一處一處排除，2警則徒步往上查看是否還有受困情形，直至11時20分終於排除完畢，水晶宮內再無車輛受困事件。

21日這場飄雪雖然只在上午9-12時下了3個小時，但降下的雪量也足夠讓水晶宮路段呈現一片濕漉滑濘，讓遊客、工人、警察們猝不及防，太魯閣、埔里工務段也在下午發布新聞稿，表示「合歡山高海拔路段低溫潮濕，結冰機率高，隨車需攜帶雪鏈因應」之提示，希望所有用路人行前務必追蹤工務段之最新路況訊息。

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