快訊／鴻佰科技4確診！漏夜篩檢2079人結果出爐　匡列418人

▲篩檢站、疫情示意圖。（圖／新竹市府提供）

記者林昱萱／新竹報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，其中鴻佰科技日前也有4名確診個案，其中新竹縣政府漏夜篩檢2079人，目前初步顯示1966人為陰性。

新竹縣長楊文科表示，中央疫情指揮中心昨(23日)公布確診的本縣科技公司4位本土確診個案，為案18421、案18418、案18427、案18412，皆為1/22桃園市遠雄自貿港區鴻佰科技感染衍伸案例，感染源明確。第一時間本府衛生局、勞工處也已經針對科技公司及移工宿舍進行環境風險評估及疫情調查，高風險足跡場域開設3處篩檢站(包含高賓大旅社、鴻佰科技及外勞宿舍等3棟大樓)，人員全面採檢，共採檢1361人，目前篩檢結果皆為陰性，其餘5處社區篩檢站，共採檢718人，目前606人結果出爐，也都皆為陰性。合計8處篩檢站共採檢2079人，其中1966人陰性，其餘持續檢驗中。

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楊文科提到，本次4案確診初步匡列居家隔離86位、自主健康管理119位及自我健康監測213位合計418人，疫調及個案管理工作持續進行，另外社區民眾若有曾與足跡重疊或自覺有疑似症狀者可於今日(1/24)下午17:00前，前往湖口仁慈醫院、中國醫大新竹分院、臺大生醫竹北院區、竹東榮民新竹分院4醫院接受採檢PCR。