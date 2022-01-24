快訊／霧峰女刑警出勤前誤扣板機　辨公室「開槍」嚇壞一堆人

▲霧峰警分局1名女刑警24日上午不慎誤扣板機擊發子彈。（圖／截取自台中市警局官網）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰警分局1名女員警24日上午出勤前，不慎誤扣板機擊發子彈，所幸當時手槍朝向地面，子彈先擊中辦公桌、再打至地面，未造成人員傷亡。

據悉，該名霧峰分局偵查隊林姓女偵查佐，今日上午剛取完槍，正要外出執行春節前金融機構的守望任務，已將子彈上膛，掛上槍套後手指卻誤扣板機，導致子彈擊發，除了自己嚇了一大跳，辨公室也被突來槍聲嚇壞。對此，警方目前正展開內部調查及檢討。