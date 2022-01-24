上海復星醫藥獲默克藥廠授權　可生產「莫納皮拉韋」新冠口服藥

▲默克藥廠研發的新冠口服藥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海復星醫藥23日晚間宣布，該公司的全資附屬公司上海復星醫藥產業發展有限公司，於本月7日與藥品專利池組織訂立一份分許可協議，該協議的主體事項為一款名為Molnupiravir（莫納皮拉韋）的新冠治療口服藥物的分許可。

復星醫藥在公告內提到，Molnupiravir是一種可抑制SARS-CoV-2（新冠病毒的致病因子）複製的在研新冠治療口服藥物，由默沙東（默克藥廠、Merck Sharp & Dohme Corp.）與Ridgeback Biotherapeutics LP合作開發。藥品專利池組織獲默沙東許可，可進一步向其他製造商授予該藥物有關的若干專利及專有技術得分許可。

復星醫藥表示，目前該藥物的成本和相關定價暫無法確定，但鑑於該分許可旨在促進中低收入國家╱地區獲得該藥物，預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價。

復星醫藥指出，根據該協議，被許可人應按照年度淨銷售額的5%或10%向默沙東支付專利許可使用費。專利許可使用費將自世衛宣布新冠肺炎不再被列為「國際關注的突發公共衛生事件」的次月起開始收取。

復星醫藥還說，根據公開資料，該藥物只在包含英國、美國及日本在內的若干國家獲得有條件批准或緊急使用授權。由於該藥物有關的臨床數據有限，該藥物的臨床使用可能導致未曾報告的嚴重不良事件或意外不良事件。復星醫藥目前尚未開始生產該藥物，亦未取得任何有關該藥物的採購訂單。