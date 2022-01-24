跑車高速撞柱解體影片曝！　糗變「敞篷車」2男淡定滑手機

記者張靖榕／綜合港媒報導

香港大埔日前發生一起恐怖車禍，一名男子駕駛黑色蓮花跑車載另一名男子高速行駛路中，但過彎後疑似車速過快加上路面濕滑失控，攔腰撞上路旁的電線桿，車輛瞬間解體成兩半，前半部更成了「敞篷跑車」，2人平安無事，不過在座位上淡定滑手機等帶救援的畫面流露著喜感，也被網友拿來改圖搞笑。

▲2男淡定滑手機。（圖／翻攝臉書）

港媒報導，大埔博研路往科學園方向於22日上午11點左右發生車禍，一輛黑色蓮花跑車過彎後疑似車速過快上地面濕滑，車頭瞬間偏向並撞上分隔島，接著整輛車騰空飛起，攔腰撞上路旁的電線桿，強烈撞擊令車體分解成兩半。

車禍後42歲陳姓駕駛傻眼，28歲的區姓乘客則疑似因震撼過大而不斷搖擺身軀，但不久後兩人都看似已經鎮定，也沒有明顯外傷，就坐在原位上滑手機等待救援。不過此時蓮花跑車已成了半截敞篷跑車，車頭掛在分隔島上的滑稽樣子，彷彿2男是刻意停在路邊抬頭賞風景，畫面立刻被網友瘋傳。





▲▼車禍後滑稽畫面被網友拿來改圖。（圖／翻攝臉書）

此事件從微博和港媒傳開後，台灣臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」也分享影片和改圖，其中一張是2男坐在車內賞月，看起來相當愜意，網友紛紛留言，「想賞月了吧」、「雨停了開敞蓬」、「浪漫跑車旅」、「帥到分車」、「根本屎蓋哥」、「強者路燈是也」。