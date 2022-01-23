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女奧客買飯扯性別歧視！老闆259字「機關槍式回嗆」：腦袋白長了

▲粒粒分明 香氣撲鼻　米其林星廚分享美味炒飯秘訣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲有女客懷疑店家故意少裝炒飯分量，怒留1顆星負評。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

從事餐飲業難免會遇到奇葩客人，最近臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享一張Google評論截圖，只見一名女顧客抱怨便當的飯少了三分之一，懷疑是店家認為她是女生，所以故意少裝，「叫個飯都要搞歧視」。對此，店家也馬上在留言下方現身解釋，並化身「吵架大師」，259字嗆爆對方，犀利的言詞，馬上吸引不少網友關注。

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」近日分享Google評論截圖，一名女顧客PO出照片表示，她當天訂了一份炒飯，不過當她打開飯盒卻發現，飯的分量少了三分之一，懷疑是店家看到她的頭像後，認為她是女生吃不多，所以故意少裝，事後向店家傳送圖片也沒得到回應，怒留1顆星負評「這分明是心虛了，你們這樣欺負一個女生好嗎？叫個飯都要搞歧視，這店家老闆的心態真的是很扭曲。」

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▲女客狂批店家，老闆也不甘示弱回擊了。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲女客狂批店家，老闆也不甘示弱回擊了。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

評論一出，店家老闆也現身解釋，表示從飯的密集程度來看，就能知道是外送時飯盒倒了才會變成這樣，狠酸女客「妳這靈長類的腦袋算是白長了」。接著更一連串砲轟「少給妳這點飯我就能多買一台賓士嗎？打電話給妳妳也不接，妳是要我用腦電波感應給你嗎？我每天忙成這樣我哪還有時間管妳頭像是男是女。」

老闆直言，別什麼事情都扯到性別歧視，「妳毒雞湯喝多了吧，隔著螢幕我都能感受到你的戾氣，把別人形容的那麼陰險，來掩飾自己內心的空虛。」最後再補上一段犀利回嗆，「妳就是那種年紀一把嫁不出去，老了在社區裡面說八卦，然後買根蔥還凹顆蒜，電台假藥天天灌，精神痿靡人渙散，撿些破爛拿去換，上頓不接下頓飯。」

貼文一曝光，馬上吸引1.4萬名網友按讚關注，紛紛留言，「這老闆根本吵架王」、「不知道老闆能不能把海水吵到噴發」、「我能清楚感覺到這老闆把天賦點了Rap還有國文，這點法太絕了」、「等等，為什麼我手上多了雙筷子，打起了節拍呢？」、「炒飯是粒粒分明，說話卻句句札心」、「這沒有當饒舌歌手太可惜」。

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