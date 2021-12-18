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全台139餐廳PK「台灣炒飯王」出爐　冠軍料理未來超商就能買

▲▼上百業者角逐「台灣炒飯王」 台南「御珍坊」脫穎而出。（圖／行政院農糧署）

▲「台灣炒飯王」比賽結果出爐，經典組由台南市御珍坊以「塔香麻油豬炒飯」拿下冠軍。（圖／行政院農糧署）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院農糧署舉辦第3屆台灣炒飯王競賽，吸引全台139家知名飯店、餐館及小吃業者參賽，最終共有225款炒飯進入評選。農糧署17日宣布比賽結果，經典組由台南市御珍坊以「塔香麻油豬炒飯」拿下冠軍，創意組則由新北市聚味軒中餐廳以「青麻怪味雞炒飯」拿下冠軍。

農糧署舉辦第3屆台灣炒飯王競賽，參賽者必須使用產銷履歷優質好米及在地農特產品，創作出兼具在地特色且與眾不同的炒飯料理，賽事總共吸引全台139家知名飯店、餐館及小吃業者參賽，最終共有225款炒飯進入評選，也為國人發現更多隱藏在巷弄中的美味炒飯料理。

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農糧署表示，賽事先分別在北區、中區、南區及東區展開區域賽，經評比後再依「經典天王組」及「創意巨星組」各選出12組炒飯進入全國賽，入圍全國賽的店家須在40分鐘內，拿出畢生絕活在現場製作炒飯，由專業評審團品評，從外觀審查、國產食材運用技巧到實際的風味口感，每一步驟都是決勝關鍵。

▲▼上百業者角逐「台灣炒飯王」 台南「御珍坊」脫穎而出。（圖／行政院農糧署）

▲創意組由林口亞昕福朋喜來登－聚味軒中餐廳推出的「青麻怪味雞炒飯」拿下冠軍。（圖／行政院農糧署）

農糧署17日宣布評選結果，「經典天王組」以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯共四大類炒飯為競賽主軸，最終由台南御珍坊以「塔香麻油豬炒飯」拿下冠軍、花蓮歐桑米粉湯以「茄汁蝦仁炒飯」拿下亞軍、台中炒飯超人漢口店以「肉絲炒飯」拿下季軍。

「創意巨星組」不限炒飯類別，米飯使用量需佔成品60％以上，考驗食材搭配與產品呈現的創新性，最終以林口亞昕福朋喜來登－聚味軒中餐廳推出的「青麻怪味雞炒飯」拿下冠軍，亞軍及季軍分別是「台北香茅廚泰式餐廳，泰式冬陰功鮮蝦炒飯」、「新竹吉賀嘉羊肉料理食堂，蛋但誕炒飯」。

農糧署指出，御珍坊及聚味軒中餐廳2組冠軍炒飯，將與金品調理食品股份有限公司及7-ELEVEN合作，分別以冷凍炒飯及冷藏鮮食型式在通路銷售，讓消費者更快速、便利地品嚐最好吃的炒飯。

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