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4天42例確診！公布105處足跡　陳其邁憂「都是用餐商店」

▲高雄市23日防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市23日防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從22日起的確診個案，這兩天就來到42例，同時市府也公布了105處的確診足跡，而陳其邁比對105處的足跡之後，他說：「密密麻麻都是用餐商店」，所以呼籲應該要落實實名制，若是餐飲場所沒有改善，將不得提供內用。

高雄市的本土病例是從一家3口開始，然後接連都有10例、14例，23日更是來到15例確診，而高雄市在22日跟23日的防疫記者會當中，更是大規模公布105處的足跡史，對比足跡，陳其邁發現大部分都是「用餐商店」，所以他強調餐飲場所會去稽查，即日起餐飲場所需嚴格落實實名制，假如經輔導未改善，將不得提供內用。

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▲高雄市23日防疫記者會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁要求要落實「實聯制」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁表示：「沒有遵守，我們很抱歉，因為在防疫跟用餐之間必須脫口罩，這是取得平衡點，保持日常生活，當然有隔板最好，同時進行實聯制才追得到人」，他認為密密麻麻的足跡史都是用餐商店，而且Omicron病毒特性，他說：「尤其高雄港這次群聚都是Omicron病毒菲律賓株，感染力更強，必須要提高防疫等級」。

他呼籲有些新措施還是要請大家務必配合，就是要戴口罩、進行手部清潔，因為接觸傳染風險也高，有酒精就擦一下，最怕民眾摸完摸嘴巴或者口罩脫下來亂摸，所以如果「有口罩、手消毒」傳染風險就不高，他也拜託大家，有疫苗趕快打第三劑，口罩戴好戴滿、用餐或有疑似症狀時，請不要搭乘大眾運輸系統，改由其他交通工具來配合防疫措施。

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