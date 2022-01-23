桃園移工篩檢驚見「屍速火車站」！鄭文燦駁斥：移花接木假照片

▲桃園篩檢站上演屍速列車，市長鄭文燦駁斥。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

針對遠雄自貿港區移工群聚染疫擴大，市府於社區也加開篩檢站。然而，一名網友卻在臉書爆料公社PO文表示，自己昨日目睹桃園市府讓外籍移工全部擠在桃園火車站篩檢，場面宛如「屍速列車」。對此，市長鄭文燦今（23日）下午於記者會上澄清，是移花接木的假照片，用錯誤訊息誤導民眾，採檢很順利，並沒有排隊且隨到隨採。

原PO於貼文提到，他昨（22日）到桃園辦事，與友人相約在桃園後火車站出站，結果在車站月台看到，後站大廳塞滿了人，滿到玻璃都是霧氣「是要台灣人演屍速列車嗎？」他指出，自己手刀跑3步，左右前後都是移工，必須用手一個個剝開他們的手臂，「跑了幾步，好吧我沒鍛鍊我沒氣了我需要呼吸，我放棄了，我這次完了，總不能窒息而死吧！我只好吸了一大口空氣在外勞森林裡，嗚………(想哭)」。

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原PO說，出站後他卻看到外面還有長長隊伍，約500名移工，要擠進桃園火車站後站做檢疫，「這就是桃園的防疫策略嗎？怎麼會有政府會把讓染高危險族群的外勞，群聚在桃園火車站(桃園的交通樞紐)做檢疫!!陷無知的進出站人民於不義，必須穿越高風險族群，我真是開眼了！檢疫人員穿防護衣，那我呢？怎麼沒在我進出站時，發一件防護衣給我做穿越的準備」。

另外原PO也表示，「我等下會離開桃園坐高鐵回家，如果我因此身上帶了病毒，很抱歉我不是故意的(我全身自己消毒了，希望有用)，我必定可能成為跨區傳播者，整個桃園火車站進出的旅客這麼多，我冷靜想想完了！」「政府這操作，把外勞檢疫站放在火車站！無疑就是要把病毒傳播出去！守不住了，天佑台灣！」

對此，桃園市長鄭文燦今（23日）下午於記者會上回應，是移花接木的假照片，用錯誤訊息誤導民眾，採檢很順利，並沒有排隊且隨到隨採。

桃園市前議員王浩宇也發文指出，今天的桃園車站採檢站是在後站停車場，不在站內，目前採檢人數不多，都是隨到隨採，爆料公社所貼的照片是火車站移工打疫苗的照片，移花接木、製造假訊息，企圖造成移工瘋狂採檢的假象，昨天桃園市的社區採檢站，一共採檢了2499人，都是陰性。