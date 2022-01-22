斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）轉貼陳冠廷推文。（圖／翻攝自Facebook／陳冠廷 Kuan-Ting Chen ）

記者林彥臣／綜合報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此前北市府副發言人陳冠廷在推特上發表文，介紹斯洛維尼亞是機器人產業的領先者之一，沒想到此文還被斯洛維尼亞總理轉推。

陳冠廷發文表示，「你知道斯洛維尼亞是機器人產業的領先者之一嗎？根據國際機器人聯合會，斯洛維尼亞每 10000 名工人的機器人數量為 144；美國約有91。憑藉台灣在半導體方面的實力，我們將成為出色的合作夥伴！」

陳冠廷介紹文分析，盧布爾雅那（斯洛維尼亞首都） 和台北開設互惠代表處的提議並非突如其來。台灣與斯洛維尼關係的新頁有三個主要原因。

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）其實對台灣相當熟悉。（圖／達志影像／美聯社）



首先，有個人因素，源於總理楊薩與台灣積極接觸的良好記錄，楊薩對台灣並不陌生，他多次訪問我國，也是1990年代新獨立斯洛維尼亞議會對台關係小組的創始人之一。

其次，與其他中東歐國家一樣，斯洛維尼亞的政治精英和公眾對17+1合作框架內的投資承諾未能兌現感到非常不滿，斯洛維尼亞第二大機場馬里博爾機場被取消的投資就是一個很好的例子。中方辜負馬里博爾成為中國旅遊主要門戶的期望。

最後，雙方各自的經濟存在互補性；斯洛文尼亞是機器人產業的全球領導者之一，將巴爾幹國家定位為台灣的天然合作夥伴，台灣以其在半導體行業的實力而享譽全球。

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