　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

▲▼斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）轉貼陳冠廷推文。（圖／翻攝自Facebook／陳冠廷 Kuan-Ting Chen ）

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）轉貼陳冠廷推文。（圖／翻攝自Facebook／陳冠廷 Kuan-Ting Chen ）

記者林彥臣／綜合報導

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此前北市府副發言人陳冠廷在推特上發表文，介紹斯洛維尼亞是機器人產業的領先者之一，沒想到此文還被斯洛維尼亞總理轉推。

陳冠廷發文表示，「你知道斯洛維尼亞是機器人產業的領先者之一嗎？根據國際機器人聯合會，斯洛維尼亞每 10000 名工人的機器人數量為 144；美國約有91。憑藉台灣在半導體方面的實力，我們將成為出色的合作夥伴！」

陳冠廷介紹文分析，盧布爾雅那（斯洛維尼亞首都） 和台北開設互惠代表處的提議並非突如其來。台灣與斯洛維尼關係的新頁有三個主要原因。

▲▼ 斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）其實對台灣相當熟悉。（圖／達志影像／美聯社）

首先，有個人因素，源於總理楊薩與台灣積極接觸的良好記錄，楊薩對台灣並不陌生，他多次訪問我國，也是1990年代新獨立斯洛維尼亞議會對台關係小組的創始人之一。

其次，與其他中東歐國家一樣，斯洛維尼亞的政治精英和公眾對17+1合作框架內的投資承諾未能兌現感到非常不滿，斯洛維尼亞第二大機場馬里博爾機場被取消的投資就是一個很好的例子。中方辜負馬里博爾成為中國旅遊主要門戶的期望。

最後，雙方各自的經濟存在互補性；斯洛文尼亞是機器人產業的全球領導者之一，將巴爾幹國家定位為台灣的天然合作夥伴，台灣以其在半導體行業的實力而享譽全球。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
亞旭工廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」
亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有台籍作業員染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

快訊／日本九州凌晨6.4地震！最大震度5強　網驚醒喊：房子在狂抖

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

美國最老人瑞「115歲安詳辭世」　生前全球第七長壽

外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

ØZI深夜發歌「成功安撫Keanna」　「侵略性的浪漫」認：我就是壞

假搭小黃到旅館乘朋友車逃　居檢失聯潘茹玉北投家被逮

本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

小商人「搜集25受害人」提告！　青青道歉了：年輕氣盛急於一時

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

快訊／日本九州凌晨6.4地震！最大震度5強　網驚醒喊：房子在狂抖

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

美國最老人瑞「115歲安詳辭世」　生前全球第七長壽

外媒記者：台灣人對「中國戰機」無感　卻對新增12病例恐慌

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列　嚴重違反「一中原則」

他開車「撞電塔」1萬伏特貫穿全身　親曝換臉感受：戴別人的臉生活

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」嚇壞！恐怖照片曝光　半顆牙直接消失

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

尾牙臨時取消！他曝公司絕讚補償　眾人一看羨慕喊：賺爆了

桃園亞旭電腦爆66員工確診 　深夜急發4點聲明、提升防疫措施

斯洛維尼亞是「機器人產業領先者」　總理轉推前北市發言人介紹文

甜寵劇排行TOP 5！《榮耀》列第三名　冠軍點閱破80億超驚人

準備包尿布！羅伯派汀森《蝙蝠俠》片長快3小時　DC史上最長

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

快訊／日本九州凌晨6.4地震！最大震度5強　網驚醒喊：房子在狂抖

蕭秉治「狠心戒炸雞」原因曝光　自洩：想要變成比較好的狀態

給學測祝福！　博恩「祝考比預期好」揭地獄後果：接下來4年都後悔

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

九州芮氏6.4地震　最大震度5強

橫濱1男子墜樓　最後卻造成「4人送醫」

綁架求愛！普丁為何把烏克蘭攬牢牢？

強生被逼下台　撂中文：認識你很高興

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

1萬伏特貫穿全身　他戴別人的臉生活

男近70年沒洗澡　最新檢測結果驚人

美國最老人瑞115歲安詳辭世 生前全球第七長壽

新冠逐漸流感化！Omicron「9大症狀」曝光

外媒記者：台灣人對中國戰機無感　卻對12病例恐慌

男童摔倒「門牙撞進鼻腔」照片曝光

專家曝「Omicron1症狀」後遺症　恐致終身無法工作

戰爭、饑荒、核災：悲傷的烏克蘭

更多熱門

相關新聞

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列違反一中原則

中國駐斯洛維尼亞使館：把台灣和中國並列違反一中原則

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）日前接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此中國駐斯洛維尼亞使館發表了三點聲明，強調對於挑戰一個中國原則、支持台獨的危險言論，中方深感震驚，強烈反對。

力挺斯洛維尼亞　外交部：一起拒絕中國霸凌

力挺斯洛維尼亞　外交部：一起拒絕中國霸凌

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚

斯洛維尼亞稱呼台灣是國家　趙立堅：深感震驚

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

斯洛維尼亞挺台　國台辦回酸

斯洛維尼亞與台洽互設代表處　外交部：強化實質合作

斯洛維尼亞與台洽互設代表處　外交部：強化實質合作

關鍵字：

斯洛維尼亞陳冠廷機器人楊薩Janez Jansa

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60

深夜狂增60例！　醫見1狀況：考驗太大了

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

更多

最夯影音

更多
鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面