加州驚現罕見一月野火　烈焰狂燒整夜！「世界最美公路」雙向封閉



記者詹雅婷／綜合報導

美國加州蒙特利郡出現罕見一月大規模野火「科羅拉多野火」，一夜燒毀1050英畝面積的土地，當地居民緊急疏散，擁有「世界最美公路」封號的1號公路部分路段雙向封閉，就連知名的比克斯比峽谷大橋附近都能看到熊熊大火。

▲蒙特利郡約有43萬人口，這場野火集中在房屋相對較少的地區。（圖／達志影像／美聯社）

綜合華盛頓郵報等美媒報導，這場「科羅拉多野火」（The Colorado Fire）21日晚間約7時15分左右，從蒙特利郡郊區開始燃燒，到了22日上午，火勢迅速擴散，燒毀1050英畝面積的土地。加州運輸部表示，由於比克斯比峽谷大橋（Bixby Creek Bridge）北部發生火災，所以1號公路部分路段雙向封閉。

▲比克斯比峽谷大橋下方出現熊熊烈焰。（圖／達志影像／美聯社）

加州消防局發言人茱麗葉（Cecile Juliette）22日晚間透露，目前約20%火勢得到控制，疏散1100棟建築物、撤離約500人，所幸現階段並無人員傷亡，火災原因正在調查中。

Rocky Creek bridge, video by Harmony

D’Angelo pic.twitter.com/Arqwgfwp4J — bigsurkate (@bigsurkate) January 22, 2022

然而茱麗葉也說，加州野火出現的高峰期在夏季，入冬偏冷季節出現野火是相當少見的狀況。多名氣象預報員也說，長期乾旱如今似乎變得像慢性病一樣，「即便近期有降雨、冬季天氣寒冷，也無法阻止火災。」

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