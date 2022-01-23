苦茶糖都比它好吃！過年「常見1糖果」雷爆　他秒吐：塑膠口感

▲過年期間，家家戶戶都會買糖果放糖果盒。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃甜甜好過年！過農曆新年期間，不管去哪裡，都會看到別人擺出糖果盒。就有一位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文，說他碰過一款糖果，「連苦茶糖都比它好吃」，根本就是農曆春節假期超難吃糖果之一。為了避免今年踩雷，原PO也請教其他人，「還覺得什麼糖果難吃到不應該出現的？」

這位男網友文中貼出照片，只見他截下別人的貼文照，畫面上是滿滿一箱過年糖果，最顯眼的就是那一堆紅、白、綠色相間的軟糖，配色彷彿西瓜一樣，但美味程度卻跟西瓜相差甚遠，原PO就直呼，「這個超難吃……應該跟肉桂糖果並列為農曆春節假期難吃糖果之一！」他甚至覺得苦茶糖都比較好吃。

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▲原PO直呼古早味三色軟糖很難吃。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片一出，就有人也爆共鳴，「這個我從小到大只吃過一口吧」、「三色糖我吃一口就吐掉」、「塑膠口感。」不過，也有網友表示，「我小孩很愛吃，不懂」、「小時候很愛吃耶，雖然黏牙」、「我小時候超喜歡的」、「小時候吃這個已經覺得還可以了，有更糟的。」

而看到原PO的問題，「各位大大還覺得什麼糖果難吃到不應該出現的？」不少曾留下陰影的苦主紛紛現身，點出2大魔王，「金元寶巧克力、硬幣巧克力」、「（元寶、硬幣巧克力）小時候超愛吃，前陣子吃過一次後開始思考，小時候的我味覺是出了什麼問題」、「金幣、金元寶巧克力才難吃」、「健素糖才是真正的難吃，那個味道讓我有一瞬間彷彿看到了天堂」、「健素糖超難吃。」