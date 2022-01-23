欠鉅款逼還債！惡夫見妻不從竟嗆：帶兒去死　苦命女撐27年崩潰





▲基隆婦人幫丈夫還債27年，直到兒子成年獨立後崩潰訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名婦人小花（化名）跟丈夫阿建（化名）結婚27年，但她婚後才知道丈夫在外欠債，且還經常逼迫她幫忙還債，若不肯照辦，對方就會拿兒子的性命來威脅，她為了兒子的安危，只好隱忍配合，直到兒子大學畢業，她才向法院訴請離婚獲准，結束了長達27年的惡夢婚姻。

小花主張，自己1994年間跟阿建結婚，但婚後她才知道阿建在外四處欠錢，還要她幫忙借貸還款，若不答應，就恐嚇她會帶兒子去撞電線桿等，她不得已只好向娘家人借錢，甚至連娘家媽媽名下的不動產都被她拿來抵押擔保借款，但阿建始終都不肯還錢，她只好外出工作，卻又被阿建懷疑搞外遇，讓她痛苦不堪。

小花表示，當時她原想直接離婚，但阿建卻又恐嚇，「若要離婚，兒子的遺體隔天將會從基隆河浮起來」，她為了兒子的生命安全，只好一再隱忍，但沒想到，當兒子國小三年級時，阿建竟又聯手公司老闆娘將她的名字當成假帳公司負責人，讓她必須承擔刑責等風險，後經她苦苦哀求老闆娘，才將負責人改回，但此事之後，她也完全對阿建心死，從此與阿建分床睡。

小花還指控，她2014年間曾發生重大車禍，身受重傷，但阿建卻漠不關心，也不願意幫忙負擔醫療費用，她還得向娘家姊姊借錢，直到2018年起，因兒子成年獨立，她才決定向法院訴請離婚，結束這27年來的惡夢。

法院審理期間，阿建並未到庭，也未提出任何書狀聲明或陳述。不過，兩人的兒子出面證稱，自己從小學三年級開始就當起傳聲筒的角色，父母完全不願直接互動，直到他上大學後就不太清楚家中狀況。

另外，小花姊姊也出面證稱小花所述，而法官審理後認為，阿建婚後不斷要求小花幫他還款，導致雙方感情因此不睦，到最後根本零互動，需要透過兒子來協助溝通，就連小花車禍受傷，阿建也從不關心，對小花幾乎是置之不理，因此認定2人婚姻難以維繫，最終判准離婚。全案可上訴。