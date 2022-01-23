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曾罹癌第三期暴瘦50公斤！駕駛重回崗位找到快樂　獲Uber表揚

▲▼UBER駕駛表揚。（圖／Uber提供）

▲職業駕駛林立剛成功抗癌並重拾開車的樂趣，獲得「最佳楷模」表揚。（圖／Uber提供）

記者許維寧／台北報導

Uber 網際網路系統（Uber App）與多元化計程車合作車隊，日前共同表揚12位多元計程車合作駕駛。獲選為「社會回饋」的聶哥於疫情期間不向醫護人員收取車資，感動不少醫護人員；獲得「最佳楷模」的職業駕駛林立剛經歷一年多的癌症療程後重返駕駛崗位，重執方向盤掌握當下、享受快樂。

Uber App於近日表揚12位多元化計程車職業駕駛合作夥伴，包含於2021年獲得消費者綜合評價最高的「最佳導航」、「最佳選擇」，以及職業駕駛們分享暖心助人的「社會回饋」、成功抗癌激勵人心的「最佳楷模」獎項。

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Uber指出，榮獲「社會回饋」獎的聶哥，在疫情期間反思身為職業駕駛，是否能為醫療人員做些什麼。之後聶哥推廣「醫護人員致敬計劃」，舉凡醫護人員搭乘，事後聶哥便會透過Uber App 聯繫合作車隊申請退款，不收取醫護人員行程費用。該計畫實施長達一年、執行將近30趟次，感動許多醫護人員，甚至有護理師回饋200元小費以表達感激。

另外，職業駕駛林立剛則榮獲「最佳楷模」。Uber表示，林立剛雖罹患鼻咽癌第三期，歷經近一年辛苦療程，在短時間內瘦下近50公斤，也失去嗅覺與味覺甚至無法分泌唾液，導致不能久談。

林立剛也分享，在醫院時領悟到，如果快樂逐漸消失會使人變得更脆弱，因此決定於療程結束後更善待自己、為生活重拾重心，並回歸到最喜歡的職業駕駛行業。他也形容，開車很像體驗實境遊戲，有各式各樣的任務和關卡，必須思考如何達成「音樂好聽」的乘客評價，充滿挑戰樂趣。只要能幫助乘客安心、快樂抵達目的地，自己也會很開心。

藍哥則獲選為「社會回饋」獎，Uber表示，藍哥曾擔任中古車銷售業務，也以自身專業經驗與人脈，協助其他職業駕駛道路救援或傳授車輛相關知識。每到聖誕節、農曆春節與母親節等重要節日，藍哥都會在車輛上陳設應景佈置，並提供貼心小禮物送給乘客。受到疫情影響，藍歌也會設置透明隔板、殺菌液、免費口罩等讓乘客使用，讓乘客更安心。

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