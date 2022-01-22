Omicron本土累積166例「120人屬輕症」　羅一鈞曝常見症狀

▲1月以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內遭受Omicron變異株侵襲，南北都有疫情發生，且驗出8種不同序列。中央流行疫情指揮中心今日公布最新統計，1月以來累計166例個案，當中沒屬於重症個案，有120人輕症、46人無症狀；進一步分析最常見症狀，超過半數有喉嚨症狀最多，其次還有咳嗽、發燒、流鼻水。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，桃機首例清潔員1/3確診，指揮中心統計1月份以來本土疫情個案，到昨天為止累積166案，年齡主要是20~50歲年齡層，未滿20歲的個案也有30多例。目前整理沒有中重度以上個案，而166人當中有46人是無症狀，120人輕症。

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至於症狀，羅一鈞說，主要常見就是喉嚨痛、喉嚨癢等各式各樣喉嚨乾乾症狀，約有55％病患出現最多，咳嗽則有43％，發燒27%，流鼻水15%。

羅一鈞說明，這些都是一般像是感冒症狀，有些個案為因為這些症狀會去看耳鼻喉科或是小兒科等感冒常會就醫的診所，提醒大家注意，這波本土疫情症狀相當類似感冒，若有症狀，務必注意一下自己有沒有這些相關足跡重疊或接觸史等。

也提醒醫師，若常診治有感冒病患，務必提高警覺可能面對病患是面對新冠，注意自身安全，若是在診所可把患者轉診到指定採檢院所。

至於民眾本身，可以穿著適當防護裝備、戴口罩，到附近的這些採檢院所，或自行有家用快篩可先作篩檢，確認自己是不是有罹患新冠肺炎。