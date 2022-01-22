疫苗護照被疑有黨國徽！陳時中要有人勿用有色眼光：就國旗裡一個徽

▲「數位疫苗證」上路，被時代力量立委質疑裡面有黨國徽。（圖／記者陳嘉恩翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

國內版數位新冠病毒健康證明開放民眾申請使用，但時代力量立委王婉諭透過臉書貼出健康證明圖卡，表示上面居然有大大的黨國徽，並質疑行政部門在上面放上黨國徽原因跟意義到底是什麼？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會上表示，只是引用和護照一樣格式，期待國人或「有人」不需要用有色眼光來看。

在今天疫情例行記者會上，陳時中被問及立委質疑數位疫苗證明有黨國徽看法，他疑惑表示「這我看起來它是國旗裡的一個徽啊」，並表示國旗裡面一個徽大家也沒有必要污名化。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中進一步表示，數位疫苗證明是個健康認證工具，不想沾上任何一個爭議，所以引用和護照封面上的相同格式，希望這爭議能減低，「期待國人或『有人』不需要用有色眼光來看。」

時代力量立委王婉諭今天透過臉書表示，「今天看到數位證明本人後實在傻眼，上頭大大的國徽（黨徽？），是怎麼回事？」

王婉諭直言，就算先不討論整個證明的美感問題好了，在之前的護照爭議中，大家明明就已經抱怨過「黨國徽」了，她實在不明白，為何行政部門如今又要在數位疫苗證明上，放上大大的「黨國徽」，原因跟意義到底是什麼？掀起討論話題。



