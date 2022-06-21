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台灣民意／陳時中領軍防疫僅65.86分　侯友宜獲35.2%支持「很耐打」

▲▼新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續，台灣民意基金會今（21日）公布「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」最新民調，對於衛福部長陳時中領軍防疫表現，民眾打出65.86的平均成績，和過去8次調查相比排名第六，意味政府防疫表現未獲得民眾高度肯定，恐使民進黨在九合一選舉缺乏強大的防護罩；另對於六都市長領軍的防疫表現，新北市長侯友宜獲得35.2%支持居冠，也是連續第六次第一名，顯示侯市府「很耐打」，並未因近期「恩恩案」爭議傷到筋骨。

最新民調顯示，對於是否欣賞陳時中的任疫情指揮中心指揮官，17.6%民眾表示非常欣賞、34.1%還算欣賞、19.5%不太欣賞、14.5%一點也不欣賞、14.3%沒意見，總體而言，5成2基本上欣賞陳時中這個人，3成4不欣賞。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，目前台灣成年人有略微過半欣賞陳時中，但不欣賞的也大有人在，這項發現對陳時中很可能不是好消息，因為台灣一般政治人物都有可能獲得這樣的民意反應，與去年8月相比，陳時中人氣出現大幅下滑的現象，欣賞陳時中的人減少6.7個百分點，不欣賞陳時中的人增加11.6個百分點，沒感覺的減少2.7個百分點。

民調顯示，針對是否以台灣政府防疫表現為榮，51.2%民眾表示會、38%不會、10.8%表示很難說，換言之，5成1民眾基本上會以政府防疫表現為榮，3成8不會。游盈隆分析，多數台灣人此刻仍然以政府防疫表現為榮，但規模與強度已明顯大不如前，而3成8成年人不會以政府防疫表現為榮，也說明蔡政府兩年半實際防疫政策與作為已累積社會可觀的不滿與爭議。

對於陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現給分，36.2%民眾認為非常好，打80分以上；12.3%認為還算好，打61至79分；22%認為表現普通，只給60分；13.8%認為不太好，打50至59分；12.1%認為非常不好，打0至49分；3.6%不知道，整題來說，約4成9民眾給61分以上成績，2成2打剛好60分，2成6打不及格，平均成績為65.86分。

游盈隆說，這些數據代表過去1個月國人對疫情指揮中心防疫表現評價出現轉圜，這是一種整體社會心情的轉變，簡直就是「奇蹟式的扭轉」，不過，從一個較長期的眼光看，國人本月打出65.86分，和過去8次相比是第六，也是成績較差的一次，也意味當前政府的防疫表現並未獲得台灣民眾高度的肯定。

游盈隆進一步分析，Omicron疫情嚴重爆發，政府防疫效能備受質疑所致，這從只有略為過半數國人會以政府防疫表現為榮、人民只給疫情指揮中心防疫表現65.86分、只剩51.7%公民表示欣賞指揮官陳時中等，即可見一斑，蔡政府一向引以為榮的防疫表現如今已成過眼雲煙，不再受人民津津樂道，直接的衝擊就是，民進黨將不再能高舉傑出防疫表現的大旗衝鋒陷陣，執政黨在2022九合一地方選舉中少了強大的防護罩，卻多了不少可引起社會強烈共鳴的防疫缺失和罩門。

另一方面，對於六都市長誰的防疫表現最好，新北市長侯友宜獲得35.2%支持、台北市長柯文哲27.7%、高雄市長陳其邁24.6%、台中市長盧秀燕15.1%、桃園市長鄭文燦11.8%、台南市長黃偉哲8.7%，5.2%民眾表示都不好，10%表示都很好，12.5%不知道。

游盈隆表示，與上個月相比，六都市長防疫表現整體排序沒有改變，侯友宜仍居第一，但受肯定度下降1.1個百分點；柯文哲近期在防疫工作上高調槓上中央，受肯定度基本不變，略增0.2個百分點；陳其邁防疫表現主動積極，展現旺盛企圖心，受肯定度降低2.3個百分點。另外，從年齡層角度觀察，在20至34歲公民眼中，柯文哲的防疫表現最好，第二是侯友宜，陳其邁第三；在35至54歲公民眼中，侯友宜第一，柯文哲第二，陳其邁第三。

游盈隆表示，自2021年5月開始到2022年6月，一連6次的全國性調查，台灣人眼中六都市長防疫表現優劣已經有了定見，這個定見基本上是將六都市長分為前段班與後段班，前段班包括侯友宜、柯文哲和陳其邁，後段班包括盧秀燕、鄭文燦和黃偉哲，其中，侯友宜在6次調查中，都拔頭籌，但肯定他的人卻一路下滑，顯示他似乎「很耐打」，最近因「恩恩事件」，恩爸鍥而不捨地追究真相，侯友宜和市府消防局深陷爭議，民進黨與媒體名嘴質問聲音不斷，風雨中卻只掉一個百分點，迄今沒傷到筋骨。

本次調查訪問期間是2022年6月12至14三天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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