20天本土炸214例！8條傳播鏈狂燒「遍布7縣市」　這條最可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）
記者周亭瑋／綜合報導
國內疫情持續蔓延，今天（22日）本土來到82例。從最初的桃機群聚，燒出聯邦銀行、西堤餐廳等案，同時又有防疫人員、北市聯醫護理師等至少8條傳播鏈，昨晚更炸出亞旭電腦群聚，一夜暴增60多確診。從這波疫情以來，有6縣市出現確診者，其中桃園市165人最多。
▲本土案分布圖。（圖／指揮中心，點圖看數據）
【全台本土病例地圖】
發病日：2022年1月1日起至今
台北市：10人
新北市：10人
基隆市：1人
桃園市：165人
新竹市：5人
新竹縣：2人
高雄市：21人
遍布7縣市，累積共214人
▲桃園機場。（圖／記者邱顯燁攝）
【8條傳播鏈】
第一條|桃園機場相關
►清潔員+歌友會、保全
►手推車+居服員
►聯邦銀行群聚
►西堤群聚
►桃園亞旭電腦群聚
第二條|防疫計程車司機
載過境外移入確診者
第三條|機場防疫人員
採集入境旅客唾液時染疫
第四條|北市聯醫中興院區護理師
曾照顧確診案例
第五條|北市聯醫仁愛院區護理師
曾照顧確診案例
第六條|防疫計程車司機
第七條|亞東醫院護理師
基因定序與專責病房同株，感染源待釐清，但與社區無關
第八條|高雄港埠群聚
►高雄一家三口
►交通船、其它公司的工程維修人員
▲案18155高雄港相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）
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