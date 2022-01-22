20天本土炸214例！8條傳播鏈狂燒「遍布7縣市」　這條最可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情持續蔓延，今天（22日）本土來到82例。從最初的桃機群聚，燒出聯邦銀行、西堤餐廳等案，同時又有防疫人員、北市聯醫護理師等至少8條傳播鏈，昨晚更炸出亞旭電腦群聚，一夜暴增60多確診。從這波疫情以來，有6縣市出現確診者，其中桃園市165人最多。

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▲本土案分布圖。（圖／指揮中心，點圖看數據）

【全台本土病例地圖】

發病日：2022年1月1日起至今

台北市：10人

新北市：10人

基隆市：1人

桃園市：165人

新竹市：5人

新竹縣：2人

高雄市：21人

遍布7縣市，累積共214人

▲桃園機場。（圖／記者邱顯燁攝）

【8條傳播鏈】

第一條|桃園機場相關

►清潔員+歌友會、保全

►手推車+居服員

►聯邦銀行群聚

►西堤群聚

►桃園亞旭電腦群聚

第二條|防疫計程車司機

載過境外移入確診者

第三條|機場防疫人員

採集入境旅客唾液時染疫

第四條|北市聯醫中興院區護理師

曾照顧確診案例

第五條|北市聯醫仁愛院區護理師

曾照顧確診案例

第六條|防疫計程車司機

第七條|亞東醫院護理師

基因定序與專責病房同株，感染源待釐清，但與社區無關

第八條|高雄港埠群聚

►高雄一家三口

►交通船、其它公司的工程維修人員

▲案18155高雄港相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）



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